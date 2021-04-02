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У «кума Путина» Медведчука нашли счета в белорусском банках

02.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Деньги он хранит в российских рублях.

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS

Семья пророссийского политика из Украины Виктора Медведчука в 2020 году увеличила свои денежные активы в два раза, по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений она сохраняет в российских рублях в белорусском банке, сообщает hromadske.ua.

О таком сообщают журналисты программы «Схемы», которые проанализировали декларации политика за 2019 и 2020 годы. Они учитывали, в частности, актуальный курс валют за эти периоды.

Так, в 2019 году задекларированные денежные активы семьи Медведчука составляли чуть более 7 млн евро. В 2020 году — почти 14,5 млн евро. Однако если в 2019 году семья политика хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году наибольшая сумма хранилась на счету жены Медведчука Оксаны Марченко в белорусском «Абсолютбанке» в российских рублях — более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро).

«Схемы» отмечают, что владельцем «Абсолютбанка» является белорусский олигарх Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем украинской компании «Прикарпатзападтранс». Ее связывают с окружением Медведчука. Сейчас государство возвращает эту компанию в свою собственность, по версии правоохранителей, ее забрали в частные руки незаконно.

Также журналисты заметили и другие изменения в декларации: в частности, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия «Основы инвестиций» и финансовой компании «Тренд Оптима». Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В то же время Виктор Медведчук подтвердил, что у Оксаны Марченко появились еще две компании в России, связанные с нефтяным бизнесом. Речь идет про ООО «Югтранс-НЗНП» (компания-перевозчик) и ООО «НЗНП Инжиниринг».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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