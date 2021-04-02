Сербского судью посадили на 15 месяцев за два пенальти

Источник материала: Tut.by

В Сербии завершился громкий судебный процесс о коррупции. Причина – два спорных пенальти в игре плей-офф чемпионата Сербии за право сыграть в квалификации Лиги Европы. Ошибки стоили футбольному арбитру Срджану Обрадовичу пятнадцати месяцев тюрьмы и десятилетнего отстранения от футбола.

Обрадович работал на игре плей-офф чемпионата Сербии-2018 между «Спартаком» из Суботицы и «Родничками» – победитель получал путевку в Лигу Европы. Матч обернулся настоящим скандалом: судья назначил в пользу «Спартака» два крайне спорных пенальти. Позже они были признаны ошибочными.