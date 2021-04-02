Тест для настоящих знатоков футбола. Сможете вспомнить всех вратарей сборной Беларуси?

Источник материала: Tut.by

За почти 30 лет в сборной Беларуси по футболу сыграло 26 вратарей. А вы сможете за 10 минут назвать всех голкиперов в истории нашей команды?



Reuters

Учитываются только вратари, хотя бы раз выходившие на поле в товарищеских или официальных матчах, которые признает ФИФА. Матчи сборной клубов в зачет не идут.

Сразу предупреждаем, что тест очень сложный, так как некоторые вратари сыграли всего один матч более 20 лет назад. В качестве подсказок мы указали годы, в которые эти вратари выступали за сборную, а также количество сыгранных матчей.

Для начала теста нажмите на кнопку Play и просто вводите фамилии вратарей. Если вы сдаетесь, то нажимайте Give Up под таймером и вы сразу увидите все ответы.