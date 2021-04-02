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Подарки для дочки: Меган Маркл освободилась от еще одного запрета

02.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл готовится баловать дочку: герцогиня освободилась от королевского запрета, связанного с дарением подарков.

Когда первенец принца и экс-актрисы появился на свет, фанаты со всего мира не стали скупиться на подарки для Арчи. Но родители не смогли принять их и просто отправляли обратно. А все из-за того, что королевский протокол запрещает членами монаршей семьи принимать подарки от простолюдинов и незнакомцев.

© AFP 2020 / DOMINIC LIPINSKI
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Но теперь Маркл освободилась от запретных оков: по словам источников герцогиня предвкушает настоящий "отрыв" для будущей наследницы.

Это очень радует экс-актрису, ведь тогда ей пришлось отказаться даже от подарков дизайнеров и смиренно просить фанатов жертвовать деньги на благотворительность.

Но эксперты The Sun добавили "ложку дегтя", напомнив о том, что некоторые правила протокола все же останутся с герцогиней и ее мужем. Например, прежде чем принять подарок, паре придется оценить его характер.

"И наоборот, прежде чем отказаться от презента, они должны хорошенько обдумать решение и представить последствия", - отметили в издании. Напомним, что Маркл также спланировала особенные роды, отличающиеся от традиционных королевских.

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Во время первой беременности герцогиня не могла принимать презенты для своего малыша, но теперь может отыграться и побаловать будущую наследницу.
 
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