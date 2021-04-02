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Прохлада накрывает страну

02.04.2021 09:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.

Прохлада накрывает страну
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.

Утром по северу на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +9..+11°C;
  • Витебск +6..+8°C;
  • Гомель +8..+10°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +6..+8°C.

Ранее сообщалось, что накануне в Беларуси было зафиксировано почти 20 температурных рекордов.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
 
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