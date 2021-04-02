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Прохлада накрывает страну
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.
Утром по северу на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:
Ранее сообщалось, что накануне в Беларуси было
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
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