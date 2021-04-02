На нескольких участках проспекта Независимости сегодня наносят дорожную разметку. Будьте внимательны

Источник материала: Onliner

Весной дорожники не только устраняют ямочность, но еще и обновляют подстершуюся за зиму разметку. Обычно это не создает особых проблем для участников дорожного движения, но стоит все же быть повнимательнее: где-то на дороге может образоваться небольшой затор, будет находиться специальная техника и рабочие. Сегодня масштабные работы запланированы на проспекте Независимости.

План такой. Продольную дорожную разметку будут наносить на:

проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Захарова;

проспекте Независимости от улицы Филимонова до 9-го км;

развязке улицы Орловской и проспекта Победителей;

улице Кабушкина;

улице Ташкентской.

Кроме продольной, наносят также и поперечную разметку. На сегодня такие работы запланированы на:

проспекте Независимости от улицы Московской до 9-го км;

развязке улицы Орловской и проспекта Победителей.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.