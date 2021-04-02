ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На нескольких участках проспекта Независимости сегодня наносят дорожную разметку. Будьте внимательны

02.04.2021 09:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Весной дорожники не только устраняют ямочность, но еще и обновляют подстершуюся за зиму разметку. Обычно это не создает особых проблем для участников дорожного движения, но стоит все же быть повнимательнее: где-то на дороге может образоваться небольшой затор, будет находиться специальная техника и рабочие. Сегодня масштабные работы запланированы на проспекте Независимости.

План такой. Продольную дорожную разметку будут наносить на:

  • проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Захарова;
  • проспекте Независимости от улицы Филимонова до 9-го км;
  • развязке улицы Орловской и проспекта Победителей;
  • улице Кабушкина;
  • улице Ташкентской.

Кроме продольной, наносят также и поперечную разметку. На сегодня такие работы запланированы на:

  • проспекте Независимости от улицы Московской до 9-го км;
  • развязке улицы Орловской и проспекта Победителей.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.

Детские самокаты с доставкой домой. Более 800 моделей в Каталоге


Самокат Ridex Robin 3D (неоновый розовый)
8 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 90 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
55,00 р.
9 предложений
Самокат 21st Scooter Mini (голубой)
8 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
37,90 р.
3 предложения
Самокат Ridex Hero (мятный/розовый)
детский, количество колес: 3, диаметр: 80 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 50 кг
67,00 р.
12 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной дорожники не только устраняют ямочность, но еще и обновляют подстершуюся за зиму разметку. Обычно это не создает особых проблем для участников дорожного...
 
Новости дня
Новости разные
 
25 год «Саюзу Беларусі і Расеі»: чаму гэта бясконцы тупік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by