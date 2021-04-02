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На нескольких участках проспекта Независимости сегодня наносят дорожную разметку. Будьте внимательны
Источник материала: Onliner
Весной дорожники не только устраняют ямочность, но еще и обновляют подстершуюся за зиму разметку. Обычно это не создает особых проблем для участников дорожного движения, но стоит все же быть повнимательнее: где-то на дороге может образоваться небольшой затор, будет находиться специальная техника и рабочие. Сегодня масштабные работы запланированы на проспекте Независимости.
План такой. Продольную дорожную разметку будут наносить на:
Кроме продольной, наносят также и поперечную разметку. На сегодня такие работы запланированы на:
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
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