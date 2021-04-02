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Краткое руководство по воспитанию чиновников

02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Пока на политическом поле остаются неясными дальнейшие сценарии развития ситуации, а экономика грозит серьезным обвалом, рядовые жизненные проблемы белорусов никуда не делись. Требовать их решения — действенный способ влиять на систему, уверен основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Эксперт рассказал, как много лет подряд в белорусах взращивали состояние выученной беспомощности и что мы можем сказать в ответ.

Как нас сделали такими?

Долгие годы белорусам вбивали ощущение выученной беспомощности: состояния, когда человек не ощущает связи между усилиями и результатом.

—В нашем случае выученная беспомощность приобрела формы выученного пессимизма. Это когда человека, решившегося заявить свою позицию и требовать соблюдение его прав, начинают одергивать другие, мол, ничего не получится, — говорит Владимир Ковалкин.

Эксперт убежден, что в регионах жители находятся в намного более уязвимом положении, чем в больших городах. 

Чем мы можем ответить?

Чтобы противостоять политике подавления любой активности граждан, действовать надо от противного, уверен эксперт.

Разобщению — объединение

Если власть ориентируется на атомизацию граждан, то есть внушает им чувство одиночества, нужно действовать на объединение и налаживание горизонтальных связей.

— Это могут быть совместные чаепития, досуг, дворовые игры, любая активность. Такие мероприятия очень помогают людям познакомиться и ощутить чувство плеча, — уверен Владимир Ковалкин.

Пессимизму — радость малых побед

Пессимизму можно противопоставить выученный оптимизм, приняв на вооружение тактику малых побед.

— Власти нацелены на то, чтобы взращивать в людях пессимизм, преуменьшая значение любых достижений. А ведь любое коллективное дело, даже детский праздник — уже повод для радости и гордости, — считает эксперт.

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Теги: знакомства
 
 
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