Белорусское издательство «попало» в рейтинг лучших издательств Европы

На странице в Facebook издательство «Янушкевич» написало такой пост:





пишет Белсат. «Это невероятный успех и один из лучших результатов среди издательств Восточной Европы, представленных в этом рейтинге. Формулировка нашей награды такова: «За сохранение идеалов книгоиздательского дела, борьбу за культурное разнообразие на книжном рынке и характерную репрезентацию свободной белорусской литературы»,Белсат.





И приложили фото:













Издательство «Янушкевич» в рейтинге издательств Top 100 Best European Publishers Award 2020. Фото: januskevic.books / Facebook





Рейтинг составляет авторитетный в книгоиздательской сфере журнал «New Publishing Weekly».





В комментариях стали спрашивать: а это не шутка?





«Это же первоапрельская шутка, элементарное дело, которое раскрывается при внимательном чтении», – рассказал «Белсату» директор издательства Андрей Янушкевич.





Судя по комментариям, большинство людей поверили в шутку. Ну, что сказать, поверили сначала и мы, белсатовцы. Желаем, все же, издательству почаще попадать в почетные мировые рейтинги и не терять чувства юмора.





В январе издательству «Янушкевич» заблокировали счета, а его издателя Андрея Янушкевича забирали на допрос в Департамент финансовых расследований КГК. И это уже не шутка.