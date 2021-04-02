











- Твои проблемы с сердцем могут идти из-за теста Купера в детстве?





- Я думал об этом. Но вряд ли. Скорее, последствия короны. В Беларуси у меня начались экстрасистолы. Тогда не мог понять, что это такое. Сердце бьется, бьется, и пам! Будто оно проваливается. В этот момент сердце пропускает один удар, и в организм поступает меньше кислорода. По всему телу волна слабости, в глазах темнеет. И реально такое чувство, что ты упадешь. Если честно, летом, когда было жарко, я в некоторых моментах под конец матча думал, что упаду и не встану. Сыграл так три игры, а после четвертой понял, что дальше так нельзя. Уже мучался.





- Почему столько тянул?





- Я же не знал, что это сердце. Думал: может быть съел что-то перед матчем. Потом пацаны из "Ислочи" говорили: "Может, ты похудел, вес упал. Поэтому сил нет". Взвесился: минус 5 кг. Хотя я нормально питался. После очередного матча сдал анализ крови, биохимия показала, что с органами все нормально. Но в крови много лейкоцитов.





- Это плохо?





- Это значит, что в организме был вирус, с которым он боролся.





- Бессимптомная корона?





- Думаю, да. В "Ислочи" половина команды ею болела, но чемпионат не приостановили. Мне дали неделю отдыха, но проблема никуда не ушла. И я принял решение уехать в Москву на обследование и лечение. На тот момент уже было понятно, что это проблемы с сердцем.





- Что здесь сказали?





- Меня полностью обследовали и обнаружили воспаление миокарда, который как раз-таки может произойти при температуре, какой-то болезни, вирусе в организме. И вот на сегодняшний день мне уже сделали две операции.





- Что у тебя с футболом?





- После первой операции в марте я уже точно понял, что с футболом все. Мало кто знает, как я относился к этому виду спорта. Я посвятил всего себя футболу. Но случилось то, что случилось. Жизнь на этом не заканчивается. Нужно двигаться дальше.





- В чем операция заключалась?





- Хирурги через артерию проникали к сердцу с целью найти очаги проблем и прижечь их, процедура называется радиочастотная аблация. В итоге нашли тахикардию, которая как раз-таки произошла из-за миокарда. Все очаги прижечь не смогли. Даже после второй операции. До некоторых очагов физически нельзя доб ться.





- С этим живут?





- Как сказал мой лечащий врач, мне, скорее всего, нужно будет имплантировать кардиовертер для подстраховки. Но есть надежда, что смогу обойтись без этого. Честно говоря, не верю, что это происходит со мной, что будут какие-то физические ограничения в 27 лет.





- А что дальше?





- Моему отцу звонят знакомые, товарищи, друзья, спрашивают, что и где я. Разные агенты мне до сих пор предлагают варианты. Но эта ситуация с сердцем плавно подводила к тому, что с карьерой футболиста покончено. Не стал терять времени, поступил в Высшую школу тренеров. Вижу себя в этой профессии. Недавно успешно сдал экзамены на категорию С.





Если бы раньше ударил в колокол, то, может, и не было бы этого.

Возможно, усугубил тем, что терпел и играл. Но на тот момент я не понимал всю серьезность проблемы.





- Что ты вспоминаешь из своей карьеры?





eurosport.ru . - Я пацан: мне лет 11-12. Стал лучшим игроком в школе. В официальном матче "Локо" меня представили болельщикам, в перерыве вывели на поле. Ведущий меня подвел к фанатским трибунам, и они кричали: "Малой-малой!" Хорошие воспоминания, — поделился Цвейба в интервью



