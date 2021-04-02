ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В БАЖ считают, что инициируемые поправки в СМИ не имеют никакого значения

02.04.2021 09:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В анонсированных изменениях в Закон о СМИ в стране, где не соблюдается принцип верховенства права и закона, нет никакого смысла.



Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

«В стране, где "иногда не до законов", планируемые изменения в Закон о СМИ (или, не побоюсь этого слова, в Конституцию) не имеют никакого значения», - подчеркнул он.

Напомним, что депутат Палаты представителей, глава организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько рассказал о том, что в Беларуси готовятся поправки в Закон о СМИ. В частности, планируется запрет на работу журналистам на митингах. Речь идет о работе на несанкционированных митингах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В анонсированных изменениях в Закон о СМИ в стране, где не соблюдается принцип верховенства права и закона, нет никакого смысла.
 
Новости дня
Новости разные
 
25 год «Саюзу Беларусі і Расеі»: чаму гэта бясконцы тупік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by