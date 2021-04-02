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В БАЖ считают, что инициируемые поправки в СМИ не имеют никакого значения
Источник материала: Партизан
В анонсированных изменениях в Закон о СМИ в стране, где не соблюдается принцип верховенства права и закона, нет никакого смысла.
Об этом корреспонденту «Политринга»
«В стране, где "иногда не до законов", планируемые изменения в Закон о СМИ (или, не побоюсь этого слова, в Конституцию) не имеют никакого значения», - подчеркнул он.
Напомним, что депутат Палаты представителей, глава организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько рассказал о том, что в Беларуси готовятся поправки в Закон о СМИ. В частности, планируется запрет на работу журналистам на митингах. Речь идет о работе на несанкционированных митингах.
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В анонсированных изменениях в Закон о СМИ в стране, где не соблюдается принцип верховенства права и закона, нет никакого смысла.
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