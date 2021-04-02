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МАРТ: Ситуация с аптеками стабилизировалась

02.04.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В прошлом году было выявлено несколько фактов, когда надбавки на товары медицинского назначения были завышены в три раза, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, пишет Tut.by.



«Это была сеть небольших аптек. Пришлось выписать достаточно большой штраф, хотя рука и не поднималась. Но наказание должно быть адекватно нарушению», — сообщил министр.

В этом году мониторинг цен на лекарства продолжается. Проверки проводятся совместно с КГК и Минздравом. Глава МАРТ отметил, что звонков и жалоб на завышенные цены в аптеках стало меньше.

«Я думаю, что ситуация стабилизировалась. Мы видим по оперативной информации, которую предоставляет Белстат, что темпы роста цен на лекарства гораздо ниже, чем были в январе и феврале», — подчеркнул глава МАРТ.
 
 
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В прошлом году было выявлено несколько фактов, когда надбавки на товары медицинского назначения были завышены в три раза, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1»...
 
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