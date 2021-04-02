МАРТ: Ситуация с аптеками стабилизировалась









«Это была сеть небольших аптек. Пришлось выписать достаточно большой штраф, хотя рука и не поднималась. Но наказание должно быть адекватно нарушению», — сообщил министр.





В этом году мониторинг цен на лекарства продолжается. Проверки проводятся совместно с КГК и Минздравом. Глава МАРТ отметил, что звонков и жалоб на завышенные цены в аптеках стало меньше.





«Я думаю, что ситуация стабилизировалась. Мы видим по оперативной информации, которую предоставляет Белстат, что темпы роста цен на лекарства гораздо ниже, чем были в январе и феврале», — подчеркнул глава МАРТ.



