Хозяйка после репрессий эмигрировала в Бразилию. В Минской области за 29 рублей продается старинная усадьба









пишет realt.by. Начальная цена старинной постройки уже не удивляет: за усадебный комплекс с хоздвором, парком и территорией в 1 гектар просят 29 рублей. В Минской области с аукциона продается усадьба Еленских, построенная в конце XVIII века,realt.by. Начальная цена старинной постройки уже не удивляет: за усадебный комплекс с хоздвором, парком и территорией в 1 гектар просят 29 рублей.





Бывшее имение Еленских располагается в агрогородке Туча Клецкого района примерно в 140 километрах от Минска . Площадь пустующей постройки составляет порядка 800 «квадратов».





Когда-то деревня Туча принадлежала Боне Сфорце − матери Сигизмунда Августа, а затем была собственностью магнатов Радзивиллов. Но наибольшего расцвета имение достигло при Еленских, которые стали владеть этими землями с конца XVIII века. Представители этого рода возвели усадебный дом в классическом стиле, заложили парк и сделали Тучу преуспевающим хозяйством. В XIX столетии в усадебный комплекс входил хоздвор, спиртзавод, склады, амбар, кузница, коровник и прочие постройки. Часть этих зданий дожили до наших дней.





К началу XX века хозяева усадьбы собрали богатую коллекцию антиквариата, где особое место занимали несколько десятков слуцких поясов. К сожалению, во время Первой мировой войны ценности были увезены в Санкт-Петербург и затем пополнили фонды местных музеев.





В 1919 году Еленские покинули усадьбу, но когда территория Клецкого района оказалась в составе Польши, вернулись обратно. Хозяйка усадьбы Мария Еленская занималась цветоводством, помогала местным крестьянам и устроила тут свадьбу для своей дочери Ядвиги. Когда в 1939 году Западная Беларусь была включена в состав СССР, Марию Еленскую, ее дочь Ядвигу, зятя и троих внуков отправили в ссылку: кого в Казахстан, кого — в Карелию. Впоследствии Мария Еленская и двое ее внуков умерли в ссылке, а Ядвиге с мужем и дочкой чудом удалось эмигрировать в Бразилию. Ядвига Еленская дожила до преклонных лет, написала книгу воспоминаний и умерла в начале 2000-х.













После войны (во время нее в усадебном доме размещался госпиталь) в здании открыли Тучанский межшкольный учебно-производственный комбинат. Для того чтобы увеличить площадь комбината, в 1970-м году к старинному зданию пристроили спортзал из серого силикатного кирпича.





В начале «нулевых» учебный комбинат закрылся. Здание несколько раз выставляли на аукцион. В 2011 году за 60 миллионов неденоминированных рублей (6 тысяч «новыми») постройку приобрела компания, специализирующаяся на автосервисе. Так как за отведенное время владелец не выполнил прописанных обязательств, историко-культурную ценность вновь выставили на продажу.





Если в 2018 году за усадьбу просили 71 тысячу рублей, то теперь же здание продается за 1 базовую величину (29 рублей).





Новый собственник сможет открыть здесь гостиницу, ресторан или дом отдыха. Участок в 1,2 га владелец получит в аренду на 50 лет.





Аукцион по продаже здания состоится 12 апреля.









Фото: Госкомитет по имуществу, Mlyn.by