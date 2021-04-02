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Мошенник обокрал 19 предприятий Могилевской области, а полученные деньги проиграл на ставках в букмекерских конторах
Источник материала: Партизан
От действий мошенника пострадало более 20 предприятий страны, 19 из которых находятся в Могилевской области.
Иллюстративное фото
Общий ущерб,
35-летний могилевчанин, являясь директором общества с ограниченной ответственностью и работая в должности начальника отдела компании, заключил договоры с предприятиями на поставку свинины. Однако денежные обязательства по договорам поставки не выполнил, перепродав товар другим хозяйствам.
Таким образом, преступнику удалось обмануть 19 предприятий. Ущерб оценен в более 260 000 белорусских рублей.
Все заработанные деньги мужчина проиграл на ставках в букмекерских конторах.
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Мошенник обокрал 19 предприятий Могилевской области, а полученные деньги проиграл на ставках в букмекерских конторах
От действий мошенника пострадало более 20 предприятий страны, 19 из которых находятся в Могилевской области.
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