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Мошенник обокрал 19 предприятий Могилевской области, а полученные деньги проиграл на ставках в букмекерских конторах

02.04.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

От действий мошенника пострадало более 20 предприятий страны, 19 из которых находятся в Могилевской области.


Иллюстративное фото

Общий ущерб, пишет МогилевОнлайн, оценен в более 270 тысяч белорусских рублей.

35-летний могилевчанин, являясь директором общества с ограниченной ответственностью и работая в должности начальника отдела компании, заключил договоры с предприятиями на поставку свинины. Однако денежные обязательства по договорам поставки не выполнил, перепродав товар другим хозяйствам.

Таким образом, преступнику удалось обмануть 19 предприятий. Ущерб оценен в более 260 000 белорусских рублей.

Все заработанные деньги мужчина проиграл на ставках в букмекерских конторах.
 
 
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От действий мошенника пострадало более 20 предприятий страны, 19 из которых находятся в Могилевской области.
 
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