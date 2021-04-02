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«Народную волю» отказались печатать теперь и в Москве: «Наехали на очень высоком уровне»

02.04.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ожидалось, что сегодня, 2 апреля, возобновится выход бумажного варианта газеты «Народная воля». Ее планировали печатать в московской типографии «Полиграфический комплекс», с ним заключили соответствующий договор, заплатили вперед. Но газету не напечатали. Об этом сообщает редакция издания.

НВ информирует, что вечером 1 апреля, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги.

Предыстория такая: несколько месяцев назад с «Народной волей» отменила договор другая российская типография — «Прайм Прынт Масква». А до этого, в августе 2020-го, издательство «Белорусский Дом печати» прекратило печатать газету — «сломался станок».

Теперь НВ предлагает читателям подписываться на PDF-версию. А свежий номер, печать которого сорвали в Москве, можно читать на сайте издания.

 
 
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Ожидалось, что сегодня, 2 апреля, возобновится выход бумажного варианта газеты «Народная воля». Ее планировали печатать в московской типографии «Полиграфический...
 
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