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«Народную волю» отказались печатать теперь и в Москве: «Наехали на очень высоком уровне»
Источник материала: Onliner
Ожидалось, что сегодня, 2 апреля, возобновится выход бумажного варианта газеты «Народная воля». Ее планировали печатать в московской типографии «Полиграфический комплекс», с ним заключили соответствующий договор, заплатили вперед. Но газету не напечатали. Об этом
НВ информирует, что вечером 1 апреля, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги.
Предыстория такая: несколько месяцев назад с «Народной волей» отменила договор другая российская типография — «Прайм Прынт Масква». А до этого, в августе 2020-го, издательство «Белорусский Дом печати» прекратило печатать газету — «сломался станок».
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Ожидалось, что сегодня, 2 апреля, возобновится выход бумажного варианта газеты «Народная воля». Ее планировали печатать в московской типографии «Полиграфический...
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