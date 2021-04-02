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Что не так со шпионским фильмом. Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
Смотрите, что получается.
КГБ якобы жертвует дискредитацией Натальи Эйсмонт и Николая Латышёнка, людей, близких к Лукашенко. Ближе некуда.
В КГБ признают, что не все в силовых структурах лояльны нынешнему режиму.
Для чего?
1. Доказать, что Степан Путило и Игорь Макар сотрудничают с иностранными спецслужбами.
2. Убедиться в заинтересованности зарубежных служб в Беларуси.
3. Узнать о незаконных схемах транспортировки через границу.
И возникает главный вопрос: стоит ли овчинка выделки. На мой взгляд, потери для режима большие, чем выигрыш.
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