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Что не так со шпионским фильмом. Мнение Карбалевича

02.04.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что не так со шпионским фильмом. Мнение Карбалевича
Внимательно посмотрел шпионский фильм ОНТ «Манкурты». Мол, отличная операция КГБ. Вот как раз насчет последнего и сомневаюсь.

Смотрите, что получается.

КГБ якобы жертвует дискредитацией Натальи Эйсмонт и Николая Латышёнка, людей, близких к Лукашенко. Ближе некуда.

В КГБ признают, что не все в силовых структурах лояльны нынешнему режиму.

Для чего?

1. Доказать, что Степан Путило и Игорь Макар сотрудничают с иностранными спецслужбами.

2. Убедиться в заинтересованности зарубежных служб в Беларуси.

3. Узнать о незаконных схемах транспортировки через границу.

И возникает главный вопрос: стоит ли овчинка выделки. На мой взгляд, потери для режима большие, чем выигрыш.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
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