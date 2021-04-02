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МАЗ поставил Минску новые автобусы третьего поколения
Источник материала: ОНТ
Транспорт в белорусской столице станет еще комфортнее. Минский автозавод поставил первую партию автобусов третьего поколения.
Низкопольные машины обладают оптимальными для города габаритами. Салон выполнен по последним стандартам. Продуманы поручни, места для людей с ограниченными возможностями и колясок. Среди новшеств также возможность зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер. Кроме того, автобус станет еще тише.
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Транспорт в белорусской столице станет еще комфортнее. Минский автозавод поставил первую партию автобусов третьего поколения. Низкопольные машины обладают...
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