МАЗ поставил Минску новые автобусы третьего поколения

Источник материала: ОНТ

Транспорт в белорусской столице станет еще комфортнее. Минский автозавод поставил первую партию автобусов третьего поколения.

Низкопольные машины обладают оптимальными для города габаритами. Салон выполнен по последним стандартам. Продуманы поручни, места для людей с ограниченными возможностями и колясок. Среди новшеств также возможность зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер. Кроме того, автобус станет еще тише.

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