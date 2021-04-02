Избавляемся от стресса без таблеток: действенные способы борьбы с напряжением

Источник материала: ОНТ

Стресс. Как часто мы слышим это слово и как неохотно стараемся бороться с ним? А ведь у этого коварного злодея могут быть непоправимые последствия. Успокоить нервы можно с помощью свежего воздуха, хорошего сна и общения с друзьями.

Стресс поджидает нас буквально на каждом шагу. Причиной может стать практически что угодно – начиная от тяжёлого заболевания или потери работы и заканчивая неожиданно упавшей тарелкой. Но вот, что важно: одни люди поддаются стрессам слабо и очень быстро успокаиваются. А другие – напротив, долго приходят в себя даже после незначительного потрясения. Тем не менее с напряжением можно и нужно бороться.

Попробуйте короткую медитацию. На одну минуту закройте глаза, выключите все мысли (даже если они положительные) и прислушайтесь к своему дыханию. Этого вполне достаточно, чтобы успокоить нервы и «перезагрузиться».

Второй вариант – дыхательная гимнастика. Сядьте прямо. Медленно и глубоко вдохните воздух через нос, а выдохните через рот. Руки можно положить на грудь. Это поможет насытить организм кислородом и снять напряжение с тела.

Абстрагируйтесь от ситуации. Этот простой психологический приём предлагает взглянуть на происходящее со стороны, будто вы смотрите кино про самого себя. Или же перенесите внимание на другие объекты: загляните в окно, прислушайтесь к звукам или посчитайте количество книг на полке.

Если вас накрывает гнев и ярость, психологи советуют выбрать любой предмет и мысленно перечислить 10 его признаков. Это может быть всё, что угодно: настольная лампа, компьютер, комнатное растение или блокнот. Опишите его и сразу почувствуете разрядку.

Визуализация. Найдите в интернете видео для релаксации и представьте себя, например, на песчаном пляже: вообразите овевающий лицо бриз, вкус солёной воды на губах и тепло солнца на коже. Если же вам приходится выслушивать упрёки в свой адрес, представьте, что у оппонента на голове ведро или кастрюля.

Победить стресс можно и благодаря музыке. Ваша любимая песня независимо от жанра запустит выброс эндорфинов – гормонов радости, а классическая спокойная музыка поможет расслабиться. Как вариант, послушайте звуки леса, шум прибоя или пение птиц.

Знаете ли вы, что домашние питомцы – выдающиеся психотерапевты? Ведь чтобы уменьшить раздражение, порой достаточно просто погладить кошку или прогуляться с собакой по улице. Регулярный уход за животными и общение с ними легко и надёжно могут отвлечь человека от жизненных проблем.

Впрочем, какой способ вы бы не выбрали, помните: стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это восприняли.

ФОТО: freepik

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