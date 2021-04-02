Как визуально увеличить рост с помощью одежды? 3 эффективных способа

Источник материала: ОНТ

Если знакомые ласково называют вас Дюймовочкой, а вы мечтаете хотя бы о паре лишних сантиметров роста, тогда следующие подсказки для вас.

Не важно, с чем вы будете носить лодочки телесного оттенка — с атласной юбкой или джинсами-бойфрендами, результат будет положительный: такие туфли становятся продолжением ваших ног, благодаря чему вы кажетесь выше.

Мини, миди или макси — небольшой разрез на юбке, сквозь который немного выглядывает ваша нога, визуально «вытягивает» вас, добавляя роста. Ну, а клешные джинсы добавят вам роста и визуально сделают фигуру стройнее. Причем, сегодня клеш – это тренд.

ФОТО: pixabay

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