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Как визуально увеличить рост с помощью одежды? 3 эффективных способа
Источник материала: ОНТ
Если знакомые ласково называют вас Дюймовочкой, а вы мечтаете хотя бы о паре лишних сантиметров роста, тогда следующие подсказки для вас.
Не важно, с чем вы будете носить лодочки телесного оттенка — с атласной юбкой или джинсами-бойфрендами, результат будет положительный: такие туфли становятся продолжением ваших ног, благодаря чему вы кажетесь выше.
Мини, миди или макси — небольшой разрез на юбке, сквозь который немного выглядывает ваша нога, визуально «вытягивает» вас, добавляя роста. Ну, а клешные джинсы добавят вам роста и визуально сделают фигуру стройнее. Причем, сегодня клеш – это тренд.
ФОТО: pixabay
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Если знакомые ласково называют вас Дюймовочкой, а вы мечтаете хотя бы о паре лишних сантиметров роста, тогда следующие подсказки для вас. Не важно, с чем вы будете...
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