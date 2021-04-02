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COVID-19 в мире: новые ограничения и переполненные больницы

02.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19 в мире: новые ограничения и переполненные больницы

Мир продолжает борьбу с пандемией с переменным успехом. Ограничительные меры, если и приносят результаты, то ненадолго. 

Новый локдаун, третий по счету, вводят во Франции. Сады и школы будут закрыты неделю, затем детей и подростков ждут две недели каникул, и только с начала мая - постепенное возвращение в классы. Французы уже слышали обещания властей о том, что потерпеть осталось совсем немного – но пока все сроки сорваны. В Швеции отложили ослабление ограничений на месяц. Здесь тоже говорят о «третьей» волне заражений.

В Болгарии ситуация с пандемией также непростая – в больницах почти 10 тысяч пациентов. Прирост зараженных в день – более 4 тысяч. При этом на ближайшее воскресенье намечены парламентские выборы. Как провести их в таких условиях – сейчас решают в Софии. 

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Мир продолжает борьбу с пандемией с переменным успехом. Ограничительные меры, если и приносят результаты, то ненадолго.  Новый локдаун, третий по счету, вводят во...
 
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