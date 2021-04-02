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2 апреля в истории: свадьба Наполеона и договор о Сообществе России и Беларуси

02.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

2 апреля в истории: свадьба Наполеона и договор о Сообществе России и Беларуси

В этот день в 1810 году Наполеон женился на дочери австрийского императора Марии-Луизе. Предполагалось, что этот брак упрочит положение Наполеона в Европе. Единственным сыном супругов был Наполеон II – юноша, который никогда не царствовал, но имел тем не менее титул Римского короля и остался в истории как наследник отца. Скончался Наполеон II в возрасте 21 года. 

В этот день в 1982 году начинается вооруженный конфликт Великобритании и Аргентины из-за Фолклендских островов. Все началось с того, что Аргентина попыталась захватить эти острова и включить их в состав своей территории. Начались бои с участием флота и авиации, хотя войну официально никто не объявлял. Конфликт продолжался 74 дня, в нем погибло около тысячи аргентинских и британских военных. 

А 2 апреля 1997 года в Москве Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписывают договор о Сообществе России и Беларуси, ровно год спустя оно было преобразовано в Союз, а затем – в Союзное Государство России и Беларуси.

ФОТО: БЕЛТА 

 

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В этот день в 1810 году Наполеон женился на дочери австрийского императора Марии-Луизе. Предполагалось, что этот брак упрочит положение Наполеона в Европе....
 
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