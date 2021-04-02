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Распродажа за копейки: киевские власти дают старт «большой приватизации»
Источник материала: ОНТ
В Украине госсобственность решили пустить с молотка. Верховная Рада приняла законопроект, дающий старт «большой приватизации».
В первую очередь на продажу намерены выставить Киевский машиностроительный и Одесский припортовый заводы, Объединённую горно-химическую компанию, Президент-отель и шесть энергетических компаний. Экономисты опасаются, и небезосновательно, что приватизация будет проходить в интересах именно западного капитала, к чему Киев подталкивает МВФ. В условиях кризиса цены будут низкими, но выбора нет, так как пандемия опустошила казну.
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В Украине госсобственность решили пустить с молотка. Верховная Рада приняла законопроект, дающий старт «большой приватизации». В первую очередь на продажу...
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