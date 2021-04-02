Беларусь работает над укреплением и развитием минерально-сырьевой базы

Источник материала: ОНТ

Укрепление и развитие минерально-сырьевой базы страны. Для этих целей разработана соответствующая государственная подпрограмма на пятилетие, рассказали в Минприроды.

Она предусматривает в первую очередь добычу нефти – в Беларуси, по предварительным оценкам, запасы углеводородов составляют более 4 миллионов тонн. Геологи провели и разведку нового для страны вида ископаемых – базальтов. Их обнаружили более 83 миллионов тонн. Обеспечен и прирост запасов других важных для экономики ресурсов, в частности, мергельно-меловых пород и силикатных песков.

Василий Колб, начальник главного управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: «На текущую пятилетку задачи глобальные. Увеличивать геологическую изученность территории страны, обеспечивать приросты запасов нефти, и планка стоит уже немного больше, чем на прошлую пятилетку. По остальным видам сырья тоже стоит, то есть мы постоянно должны восполнять сырьевую базу, которая на сегодня отрабатывается, дабы снижать импорт данного сырья. Такая задача поставлена Главой государства, правительством».

Продолжается и работа по составлению новых геологических карт. Это позволит разрабатывать дополнительные месторождения полезных ископаемых и привлечь для этого инвестиции.

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