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Беларусь работает над укреплением и развитием минерально-сырьевой базы
Источник материала: ОНТ
Укрепление и развитие минерально-сырьевой базы страны. Для этих целей разработана соответствующая государственная подпрограмма на пятилетие, рассказали в Минприроды.
Она предусматривает в первую очередь добычу нефти – в Беларуси, по предварительным оценкам, запасы углеводородов составляют более 4 миллионов тонн. Геологи провели и разведку нового для страны вида ископаемых – базальтов. Их обнаружили более 83 миллионов тонн. Обеспечен и прирост запасов других важных для экономики ресурсов, в частности, мергельно-меловых пород и силикатных песков.
Продолжается и работа по составлению новых геологических карт. Это позволит разрабатывать дополнительные месторождения полезных ископаемых и привлечь для этого инвестиции.
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Укрепление и развитие минерально-сырьевой базы страны. Для этих целей разработана соответствующая государственная подпрограмма на пятилетие, рассказали в...
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