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Весенняя сессия белорусского парламента открывается 2 апреля

02.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весенняя сессия белорусского парламента открывается 2 апреля

Трудовые отношения, закон о СМИ и адекватный правовой ответ современным вызовам. 2 апреля открывается весенняя сессия белорусского парламента. 

В работе – 25 документов. В первом чтении рассмотрят законопроекты о недопущении героизации нацизма, противодействии экстремизму, защите общественной и национальной безопасности. Экономический блок также широко представлен: в частности, будут вноситься изменения в закон об инвестициях. Доработают и закон о дорожном движении, и кодекс об образовании. В плане и проведение парламентских слушаний на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси. Сегодня же откроется и пятая сессия Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

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Трудовые отношения, закон о СМИ и адекватный правовой ответ современным вызовам. 2 апреля открывается весенняя сессия белорусского парламента.  В работе – 25...
 
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