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Гороскоп на 3 апреля: судьбоносные события у Тельцов, просчеты в финансах – у Стрельцов

02.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 3 апреля: судьбоносные события у Тельцов, просчеты в финансах – у Стрельцов

Звёзды рекомендуют Овнам уплотнять рабочий график, чтобы сегодня выполнить всё задуманное. Хороший день для деловых знакомств и восстановления старых связей.

Неоднозначный день у Тельцов. События могут стать для вас судьбоносными. Не торопитесь проявлять инициативу. Лучше уделите внимание своему здоровью.

Переосмыслить некоторые установки предстоит Близнецам. Из-за разрушенных иллюзий вы не сможете сдерживать эмоции. Избегайте импульсивных решений.

Ракам звёзды советуют учитывать свои интересы. Без сожаления отказывайтесь от того, что перестало вас устраивать или сдерживает ваше продвижение к успеху.

Важный период для укрепления семейных отношений у Львов. Рассматривайте с партнёром глобальные планы и задачи. Не ограничивайтесь сиюминутными интересами. 

Долгое время в состоянии повышенной нагрузки находились Девы. Ваш иммунитет может дать сбой. Уделите внимание своим личным потребностям, желаниям и увлечениям. 

Прекрасный день у Весов. Вы сможете воплотить в жизнь свою идею и проявить креативные способности. Старайтесь выполнять обещания и не бросать слова на ветер.

Скорпионов ожидает насыщенный день. Прикладывайте максимум усилий, но не ожидайте слишком многого. Эмоции будут отвлекать от важных задач.

Просчёты в финансовых вопросах могут возникнуть у Стрельцов. Старайтесь во всём сохранять порядок. Не усугубляйте ситуацию. Новые знакомства нежелательны.

Новые акценты в профессиональной деятельности помогут Козерогам получить интересный результат. Помощь близким будет принята с благодарностью. Родные оценят ваше внимание.

Водолеи, не торопитесь подписывать бумаги, которые много значат для ваших перспектив. Поставьте на первое место дальновидность и расчёт. В личных отношениях замечайте нюансы.

Рыбам звёзды советуют провести свободное время с теми, кто близок по интересам и может обеспечить для вас приток новой информации. Вам необходимы впечатления и новые идеи.

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Теги: знакомства
 
 
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Звёзды рекомендуют Овнам уплотнять рабочий график, чтобы сегодня выполнить всё задуманное. Хороший день для деловых знакомств и восстановления старых связей....
 
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