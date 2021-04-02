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2 апреля – День единения народов Беларуси и России

02.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

2 апреля – День единения народов Беларуси и России

Союзному государству – четверть века. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Праздничные торжества пройдут 2 апреля и в Минске, и в Москве. 

Этот день – особый в календаре двух стран с 1996 года. Тогда Минск и Москва взяли курс на интеграцию с сохранением суверенитета. Как результат – сегодня реализуется множество совместных программ и проектов в таких сферах, как строительство, промышленность, энергетика, освоение космоса, развитие компьютерных и инновационных технологий. Согласованная социальная политика обеспечивает равные права гражданам обеих стран.

Продолжает совершенствоваться миграционная политика, формируется общий рынок труда. Наращивается взаимодействие в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. 2 апреля – не просто красивая дата, а символ духовной и культурной близости братских народов. 

Александр Лукашенко поздравил с Днем единения народов Беларуси и России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе белорусского Президента.

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Теги: Минск
 
 
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Союзному государству – четверть века. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Праздничные торжества пройдут 2 апреля и в Минске, и в Москве.  Этот день –...
 
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