ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сербскому судье дали 15 месяцев тюрьмы за пенальти в пользу «Спартака» из Суботицы. Он злоупотребил полномочиями

02.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сербский арбитр Срджан Обрадович приговорен к 15 месяцам лишения свободы и на 10 лет отстранен от любой футбольной деятельности.

Причиной стало его судейство в матче чемпионата Сербии между «Спартаком» из Суботицы и «Радничками» из Ниша (2:0) в мае 2018 года.

Обрадович допустил ряд ошибок в пользу хозяев, включая безосновательное назначение пенальти в ворота гостей – якобы за игру рукой.

По мнению суда города Нови-Сад, это привело к тому, что «Спартак» получил преимущество в борьбе за место в еврокубках. Действия рефери были расценены как злоупотребление полномочиями. Делом занималось управление по борьбе с коррупцией.

Адвокат Обрадовича заявил, что доказательств того, что Срджан нарушал правила умышленно, нет, и решение суда следует отменить.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский арбитр Срджан Обрадович приговорен к 15 месяцам лишения свободы и на 10 лет отстранен от любой футбольной деятельности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минуло уже два дня после позора в Бельгии. А что говорят боссы АБФФ, которые выбрали тренера для сборной по себе и были им очень довольны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by