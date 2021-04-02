Сербскому судье дали 15 месяцев тюрьмы за пенальти в пользу «Спартака» из Суботицы. Он злоупотребил полномочиями

Причиной стало его судейство в матче чемпионата Сербии между «Спартаком» из Суботицы и «Радничками» из Ниша (2:0) в мае 2018 года.





Обрадович допустил ряд ошибок в пользу хозяев, включая безосновательное назначение пенальти в ворота гостей – якобы за игру рукой.





По мнению суда города Нови-Сад, это привело к тому, что «Спартак» получил преимущество в борьбе за место в еврокубках. Действия рефери были расценены как злоупотребление полномочиями. Делом занималось управление по борьбе с коррупцией.





Адвокат Обрадовича заявил, что доказательств того, что Срджан нарушал правила умышленно, нет, и решение суда следует отменить.