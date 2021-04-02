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США привели войска в максимальную боеготовность

02.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.

 

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию в связи со стягиванием вооружения РФ к границе Украины и возобновлением боевых действий на Донбассе, цитируетиздание Politico «Новое время».

По информации издания, Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.

Представитель EUCOM, капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, аргументируя требованиями оперативной безопасности.

Как сообщает The New York Times, гибель на Донбассе четырех украинских военных и наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.

По данным издания, на прошлой неделе в ответ на развертывание дополнительных российских войск уровень наблюдения EUCOM был повышен с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — самого высокого уровня.

Как пишет NYT, американские оценки численности стянутых к границам Украины российских войск разнятся. Однако, по словам одного из чиновников, дополнительно было стянуто порядка 4 тысяч военных.

По мнению бывшего командующего американской армией в Европе Бена Ходжеса, стягивание войск может быть «позерством России» и «проверкой» администрации нового президента США Джо Байдена.

«Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения Путина неясны и что операция по проверке нового президента (США, — ред.), может быстро перерасти в нечто более зловещее», — пишет NYT.
 
 
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Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.
 
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