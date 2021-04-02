США привели войска в максимальную боеготовность





цитирует издание Politico «Новое время». Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию в связи со стягиванием вооружения РФ к границе Украины и возобновлением боевых действий на Донбассе,издание Politico «Новое время».





По информации издания, Пентагон насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.





Представитель EUCOM, капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, аргументируя требованиями оперативной безопасности.





Как сообщает The New York Times, гибель на Донбассе четырех украинских военных и наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.





По данным издания, на прошлой неделе в ответ на развертывание дополнительных российских войск уровень наблюдения EUCOM был повышен с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — самого высокого уровня.





Как пишет NYT, американские оценки численности стянутых к границам Украины российских войск разнятся. Однако, по словам одного из чиновников, дополнительно было стянуто порядка 4 тысяч военных.





По мнению бывшего командующего американской армией в Европе Бена Ходжеса, стягивание войск может быть «позерством России» и «проверкой» администрации нового президента США Джо Байдена.





«Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения Путина неясны и что операция по проверке нового президента (США, — ред.), может быстро перерасти в нечто более зловещее», — пишет NYT.