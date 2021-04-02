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«За 25 лет наши страны много достигли в союзном строительстве»: Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

02.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко убежден, что взаимодействие в рамках Союзного государства будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России.



Фото: Павел Мартинчик

Александр Лукашенко 2 апреля поздравил Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом, пишет kp.by, проинформировали в его пресс-службе . 

- Двадцать пять лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который стал отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов. За это время нашим странам удалось достичь многого в союзном строительстве. Были сформированы общие миграционное, таможенное, гуманитарное, культурное, социальное и образовательное пространства, которые способствуют повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян, - написано в поздравлении.

Президент убежден, что взаимодействие в рамках Союзного государства будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России.

Александр Лукашенко также направил поздравления премьер-министру России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, Госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, председателю Государственной думы Федерального собрания России Вячеславу Володину.



Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/online/news/4243606/
 
 
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Лукашенко убежден, что взаимодействие в рамках Союзного государства будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России.
 
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