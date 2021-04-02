В Щучинском районе Daewoo не пропустил ехавший по главной VW - пострадал один человек

Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал при столкновении двух легковушек в Щучинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось днем 1 апреля. Предварительно установлено, что 58-летний водитель Daewoo на перекрестке неравнозначных дорог в деревне Кроньки не пропустил Volkswagen, который ехал по главной.





В результате ДТП травмы получил водитель Daewoo. Мужчину с открытым переломом ноги госпитализировали.

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