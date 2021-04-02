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В Щучинском районе Daewoo не пропустил ехавший по главной VW - пострадал один человек

02.04.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал при столкновении двух легковушек в Щучинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось днем 1 апреля. Предварительно установлено, что 58-летний водитель Daewoo на перекрестке неравнозначных дорог в деревне Кроньки не пропустил Volkswagen, который ехал по главной.


В результате ДТП травмы получил водитель Daewoo. Мужчину с открытым переломом ноги госпитализировали.

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Происшествие случилось 1 апреля на перекрестке неравнозначных дорог.
 
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