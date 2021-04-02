В Сети раскрыли новый «почти флагман» Samsung - Galaxy A82

Источник материала: Tut.by

Samsung, похоже, готовится к анонсу нового «почти топового» смартфона Galaxy A82 — информация о девайсе стала все чаще появляться на различных ресурсах. Например, на Gizmochina .





Более конкретные данные о гаджете нашли в базе данных Google Play Console для разработчиков. Это может говорить о том, что А82 уже сертифицируется и находится на последних этапах разработки. Там даже есть изображение предполагаемого А82. Правда пока не ясно,картинка олицетворяет настоящий дизайн девайса или это просто «заглушка».

Зато известны основные характеристики устройства: процессор Qualcomm Snapdragon 855+, не менее 4/6 ГБ оперативной памяти, экран с разрешением FHD+ (450 ppi), операционная система Android 11 (очевидно, с оболочкой One UI 3). Ожидается и поддержка Bluetooth 5.0.

О камере Galaxy А82 точно пока ничего не сообщается. Но недавно Эван Бласс, известный точными прогнозами, сообщил о наличии в телефоне камеры с «двойной линзой». В 3DNews объясняют: особенностью «жидкой» линзы является возможность изменять форму под воздействием электрических импульсов. От этого можно в одну камеру внедрять несколько режимов — от портретной до макросъемки.