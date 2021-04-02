В Мядельском районе фура вылетела в кювет и перевернулась

Источник материала: Tut.by

Фура вылетела в кювет и перевернулась в Мядельском районе, сообщили в УВД Миноблисполкома.





Авария произошла в ночь на 2 апреля на 144-м километре трассы Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы. Здесь 46-летний водитель фуры MAN не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

Водитель большегруза получил в аварии травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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