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В Мядельском районе фура вылетела в кювет и перевернулась
Источник материала: Tut.by
Фура вылетела в кювет и перевернулась в Мядельском районе,
Авария произошла в ночь на 2 апреля на 144-м километре трассы Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы. Здесь 46-летний водитель фуры MAN не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.
Водитель большегруза получил в аварии травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Водитель большегруза получил в аварии травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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