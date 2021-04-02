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Старое общежитие на Фроликова продали с аукциона за миллион рублей

02.04.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий продали с аукциона. Цена превысила стартовую в пять раз, сообщает агентство «Минск-Новости».


Скриншот: «Яндекс.Панорамы»

Пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий на улице Фроликова продавали на аукционе. Начальная цена была 230 тысяч 917 рублей, продали за 1 миллион 197 тысяч рублей.

Общая площадь капитального строения — 2 318,9 «квадрата».

— За право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов, — рассказала заместитель начальника отдела по распоряжению госимуществом комитета государственного имущества Мингорисполкома Жанна Стальмашенко.

Общежитие Минского завода автоматических линий построили в 1956 году, здание не используется около 10 лет. Что в нем решил сделать победитель аукциона, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий продали с аукциона. Цена превысила стартовую в пять раз, сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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