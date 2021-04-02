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Старое общежитие на Фроликова продали с аукциона за миллион рублей
Источник материала: Tut.by
Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий продали с аукциона. Цена превысила стартовую в пять раз, сообщает агентство
Пустующее
Общая площадь капитального строения — 2 318,9 «квадрата».
— За право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов, — рассказала заместитель начальника отдела по распоряжению госимуществом комитета государственного имущества Мингорисполкома Жанна Стальмашенко.
Общежитие Минского завода автоматических линий построили в 1956 году, здание не используется около 10 лет. Что в нем решил сделать победитель аукциона, пока неизвестно.
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Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий продали с аукциона. Цена превысила стартовую в пять раз, сообщает агентство «Минск-Новости».
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