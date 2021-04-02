Источник материала: ProBusiness



Мария Гутько и Александра Тимофеева. Фото предоставлено авторами

«Перелопатили в интернете десятки рецептов. Тренировались на домашних ягодных заготовках. Но пастила трескалась, была неликвидной. А „выстрелить“ бизнесу помог арбуз», — минчанка Александра Тимофеева и сестра ее мужа Мария Гутько рассказывают о том, как запускали собственный бизнес в апреле 2019 года.

Сейчас у них отлажено домашнее производство натуральной пастилы и снеков Vitaminka.by , бизнес выдержал все потрясения 2020 года и успешно развивается. Своей яркой фруктово-ягодной историей девушки поделились с «Про бизнес».

Александра: Мода на ЗОЖ, культ правильного питания, увеличение популярности веганства и вегетарианства диктуют спрос на определенные продукты: с максимально натуральным составом, на основе растительных ингредиентов, приготовленные вручную, упакованные в крафтовую экокоробку и т.п. Когда мы запускали свой бизнес — понимали, что попадаем в тренды. Хотя, конечно, было много сомнений относительно того, будет ли наш продукт пользоваться спросом. Теперь мы понимаем, что нашли свою аудиторию и нишу.

Сейчас у нас полностью налаженное собственное производство натуральных сладостей без сахара и добавок — пастила, фруктовые чипсы, снеки, которые мы реализуем через интернет-магазин. Примерно 50% заказов приходится на Минск, 50% — на другие города Беларуси.





Фото предоставлено авторами

Все началось с маникюра и бумажных цветов

Мария: Работать «на себя» я начала рано. В 17 лет закончила курсы по маникюру, а ближе к совершеннолетию открыла ИП и арендовала помещение под маникюрный кабинет. Родом я из Лепеля, занималась ногтями в родном городе. Тогда конкуренции большой не было: бьюти-бизнес только начинал развиваться в небольших региональных городах. Для маленького города доход был неплохой: чистая прибыль в месяц составляла около 1400 рублей (в то время это было около $ 1000). Аренда кабинета была небольшой, я ни от кого не зависела, поэтому работа в целом нравилась.

В Минск переехала почти четыре года назад, поскольку вышла замуж. Решила, что не буду продолжать здесь маникюрное дело: конкуренция велика, на открытие кабинета потребуется время, а клиентскую базу придется набирать на дому. К тому же такая работа сильно влияет на здоровье: устают спина и шея, быстро портится зрение, можно заработать астму. Стала тесно общаться с сестрой мужа Александрой.

Когда готовились к моей свадьбе в 2017 году, в моде были огромные ростовые цветы из бумаги. Решили, что можем изготовить их с Сашей самостоятельно. Купили курс в интернете, научились делать такой декор.

Александра: Глубоких познаний в бизнесе у меня не было. Сидела с двумя детьми в декрете. После свадьбы задумались с Машей, что на таких цветах можно начать зарабатывать. Пробовали продавать их, сдавать в аренду, но так и не нашли свою нишу. В течение года работали как ремесленники. Пытались продвигать этот декор в Instagram, участвовали в выставках. Целый день мы вдвоем могли потратить на изготовление одного пышного цветка диаметром 80 см. Около 30−40 рублей (примерно $ 15−20 в то время) стоила его аренда, продажа — 80 рублей (около $ 40). То есть временные затраты и стоимость расходных материалов были несопоставимы с прибылью, которую мы получали.

Сейчас уже понимаем, что нужно было сотрудничать с декораторами, становиться постоянными подрядчиками. Но на тот момент этого понимания не было. Очень уставали, а отдачи никакой не получали. Поэтому решили распродать оставшийся декор и распрощаться с этим делом.



Фото предоставлено авторами

Муж уговаривал заняться пастилой, хотя сам никогда ее не пробовал

Прошло немного времени. Мой муж увидел в интернете красивую яркую картинку фруктовых снеков и пастилы в российском интернет-магазине. Толком даже не понимал, что это такое, просто предложил: «Девочки, попробуйте поработать с пастилой и фруктовыми чипсами. Конкурентов мало, а бизнес-идея свежая». Действительно, подобным делом в Беларуси занимались единицы.

Надо понимать, что пастила, о которой мы говорим, — это не сладкий аналог зефира или мармелада, который изготавливают крупные кондитерские фабрики и который продается на полке любого супермаркета. По сути, это пюре из ягод, фруктов и печеного яблока в соотношении 70:30. Без сахара, перетертое и высушенное. Продается в виде ярких трубочек.

Решили тогда, что ради интереса можно попробовать приготовить нечто подобное. У меня двое детей — можно побаловать их чем-то новым. Чистые фрукты и ягоды, витамины и никакого сахара — любая мама одобрила бы такую идею.

Мария: Заказали специальную мощную сушку в интернете с поддонами из России.

Нашли рецепты в интернете, приготовили первую партию пастилы из мандаринов и яблок. Продегустировали, но большого восторга не было… Смущало, что для 200 г готового продукта нужно было переработать более килограмма свежих фруктов и яблок. Возражений было немало: а нужно ли это кому-то? поймет ли кто-то ценность такого продукта и устроит ли конечная стоимость? Ведь многие никогда не пробовали пастилу и не понимают, что это такое, из чего она состоит.



Фото предоставлено авторами

На первых порах приходилось есть неликвид самим

Александра: А муж продолжал настаивать: «Девочки, пробуйте! Сейчас правильное питание „рулит“. Чувствую, что это „выстрелит“». Поскольку купили оборудование, решили, что будем продолжать. Перелопатили в интернете десятки рецептов. Тренировались на домашних ягодных заготовках. Но пастила трескалась, была неликвидной. Покупали фрукты для сушки снеков — хурму, ананасы, яблоко, киви и бананы. Понятия не имели, как выбирать их правильно. Снеки из хурмы вязали, а из других фруктов не отличались лучшим качеством. На первых порах приходилось все есть самим.

Мария: Когда, наконец, методом проб и ошибок у нас стала получаться продукция, которую можно было бы реализовать, придумали запоминающееся название — Vitaminka.by. Купили несколько фотофонов, сами разработали наклейки для упаковки. Расфасовали в пачки по 50, 100, 150 г. Двое суток ушло на фотосессию нашей продукции. Хотели сделать мини-каталог продукции. Понимали, что она у нас инстаграмная: первых клиентов может привлечь именно красивая вкусная картинка.

В апреле 2019 года «залили» фото с ценами в аккаунты в Instagram, «ВКонтакте» и Facebook. Изучили схожие предложения у немногочисленных конкурентов, чтобы понять, какая должна быть стоимость у готового продукта. Поняли, что нужно ставить средний ценник по рынку.



Фото предоставлено авторами

Когда получали один заказ в неделю — радовались

Александра: Первых клиентов очень сложно было найти. Тогда еще ничего не знали о рекламе в Instagram, приходилось подписываться на незнакомых людей, рассказывать о своем продукте. Ходили на разные выставки фермерской экопродукции, фестивали и ярмарки. Но от такого офлайн-продвижения только уходили в минус. За день участия платили от 150 до 300 бел. рублей (около $ 75−150), а продаж могли совершить на рублей 50 (примерно $ 25). Люди не понимали, что мы им предлагаем попробовать, интереса большого не было. Только однажды вышли в ноль — это было настоящим успехом.

Когда раз в неделю получали заказ, очень радовались. Первым клиентам давали много подарков в виде продукции на пробу. За это они оставляли отзывы. А еще понимали, что таким образом мы познакомим их со всем ассортиментом, повысим лояльность и шансы совершить допродажи.

Мария: На «раскачку» и заготовки у нас ушло все лето 2019 года. В плане заготовки сырья нам было проще. Можно было поехать в Лепель и там закупить свежих лесных ягод, в саду в деревне насобирать яблок, приобрести мед у местных пасечников. Тем, кто не имеет тесной связи с регионами, фермерами и деревней, в сырье пришлось бы вложить в разы больше. Мы же закупали клубнику на частных подворьях, перекупали ягоды у тех, кто собирает их в лесу и сдает.

За то лето нам удалось заготовить более 200 кг клубники и других видов ягод, 300 кг арбузов. Вручную все перебирали всей семьей. Однажды собрали и переработали за сутки 150 кг клубники. Обычно для пастилы свежую продукцию мы перебираем, моем, измельчаем в блендере для заморозки или нарезаем для сушки.

Чтобы замораживать такое драгоценное сырье, пришлось купить морозильный ларь.

В итоге для полноценного старта нам пришлось сделать следующие вложения в технику:

Сушилка и мощный блендер — около 2000 бел. рублей (примерно $ 1000)

Морозильный ларь на 500 л — 1200 бел. рублей (около $ 600)

Участие в ярмарках, выставках и фестивалях — примерно 500 бел. рублей (или около $ 200)

Ежемесячный бюджет на таргетированную рекламу — от $ 30 до 60.



Фото предоставлено авторами

«Выстрелить» удалось благодаря арбузу

Александра: Когда ближе к осени активнее стали настраивать рекламу в Instagram, «выстрелить» удалось благодаря пастиле и сушеным снекам из арбузов и дынь. У конкурентов такого не было. На арбузы и настраивали рекламу. У многих возникало недоумение: как можно его высушить? Из любопытства хотелось купить и попробовать. Так мы обзавелись постоянными клиентами. Активно стали расти подписчики в нашем аккаунте.

Только после этого мы поняли, насколько важна таргетированная реклама и что стоит вкладывать в нее гораздо больше.

Вместо участия в выставках, ярмарках и прочих офлайн-мероприятиях гораздо выгоднее вложить бюджет в таргет.

Благодаря Instagram и росту популярности продуктов правильного питания многие узнали о пастиле и стали активно ее покупать. В целом же нашей целевой аудиторией являются молодые женщины, жительницы городов, которые ведут активный образ жизни, следят за своей фигурой и ценят здоровую пищу с натуральным составом, богатую витаминами. А еще — молодые мамы, заинтересованные купить полезные сладости для детей.

Постепенно мы стали экспериментировать с рецептами, придумывать новые вкусовые сочетания и комбинировать по-разному ассорти.

Поскольку стали ориентироваться сугубо на интернет-продажи, запустили доставку по Минску. Пока с этим делом успешно справляются наши мужья, совмещая со своей постоянной работой. Когда стали поступать заказы из других городов, начали отправлять по почте. По количеству заказов, как я уже говорила, 50/50 приходится на Минск и на другие города Беларуси.



Фото предоставлено авторами

Александра: Ближе к Новому году мы поняли, что наши пастила и снеки могут стать красивым, необычным и полезным подарком к празднику. Стали активно вкладываться в рекламу (ежемесячно по $ 250−300) и предлагать тематические боксы. Заметили, что наши клиенты с радостью откликаются на готовые предложения для подарка.

Многим сложно определиться с наполнением коробки, поэтому удобнее довериться нам и выбрать готовый подарочный набор. А милые наклейки и открытки стали отличным дополнением. Приняли тогда около 90 заказов на подарочные боксы.

Благодаря многочисленным заказам к празднику смогли к Новому 2020 году получить полноценную прибыль. До этого все заработанные средства вкладывали в закупку оборудования и сырья, а также в рекламу. Вышло каждой больше 1600 бел. рублей (примерно по $ 760), что мы считали неплохим первым доходом. Сейчас из стабильной прибыли каждый месяц регулярно откладываем 30% на развитие.

Мария: Потом Instagram по ошибке заблокировал аккаунт нашей Vitaminka.by. А еще десятки страниц представителей белорусского бизнеса из-за того, что мы все якобы были знакомы с неким человеком, занимающимся накруткой ботов и нечестным продвижением. Продажи были сведены к минимуму почти на месяц, пока нас не разблокировали.



Фото предоставлено авторами

Активно развиваем блог: стали узнавать подписчики в магазинах

После этой ситуации мы поняли, что почти все наши сделки завязаны именно на Instagram. «ВКонтакте» и Facebook — не наши площадки для продаж. Смысла делать отдельный сайт, раскручивать его, вкладываться в трафик тогда мы не видели. Этой же позиции придерживаемся и сейчас.

Активно развиваясь в Instagram, я поняла, что мы должны не только показывать свою продукцию для хороших продаж.

Подписчики любят, когда приоткрываешь тайну производства и показываешь обратную сторону изготовления продукции.

Так у нас стал появляться lifestyle-контент. Мы начали показывать, как делаем пастилу и снеки, как ездим на рынок и выбираем фрукты, делиться проблемами и успехами. Я стала рассказывать о нас с Сашей в сторис, общаться с подписчиками. Это повышает лояльность к нам как к производителю и к нашей продукции.

Александра: Покупатель должен знать, у кого он покупает. Должно формироваться доверие, что все делают из свежей продукции, откуда она поступает, как перерабатывается. Летом мы показывали, как собираем малину на плантациях, как заготавливаем лесную ягоду. Ближе к Новому году заказывали профессиональные фотосессии с продукцией.

Просто красивая картинка уже готового продукта не передаст всей его ценности. На старте это тоже важно учитывать. Мы же пришли к этому пониманию не сразу.

Сейчас иногда в торговых центрах нас узнают как производителей пастилы наши подписчики. Это ли не показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении в плане продвижения?

К концу зимы благодаря праздникам и более качественной рекламе, развитию блога мы израсходовали ягоды из ларя. Пришлось находить оптовые базы и докупать.



Фото предоставлено авторами

В ноябре и декабре 2020 приходилось работать ночами

Мария: Спустя год работы, в марте-апреле 2020 года, началась пандемия. Во время пика первой волны люди с опаской относились к покупкам, что в магазинах, что в интернете. Мы, как и многие, ввели бесконтактную доставку.

Число заказов у нас оставалось стабильным до лета, а потом начался спад. Но для нашего бизнеса это абсолютно нормально. В теплое время люди наслаждаются свежими фруктами и ягодами и не очень заинтересованы в покупке высушенной и переработанной продукции. Мы не тратили время зря, а активно делали новые заготовки.

Поняли, что объемы сырья придется увеличить примерно в два раза: спрос будет. Заготовили и подготовили для хранения полтонны яблок из собственного сада — год выдался урожайным. А сейчас понимаем, что прогадали — этого было мало. К концу весны нынешнего года наши запасы уже заканчиваются, придется снова закупать сырье оптом.

Осенью число заказов было большим: в ноябре и декабре приходилось работать даже ночами. Уходили спать в 3 часа ночи, а уже в 7 начинали сбор и прием заказов.

А еще в процессе масштабирования решили докупить новое оборудование для увеличения объемов продукции.

Так список наших вложений расширился:

Приобрели еще один морозильный ларь стоимостью 1200 бел. рублей (около $ 500)

Купили еще 4 сушилки, каждая с 15 поддонами — затратили около 5000 бел. рублей (примерно $ 2000).

Итого в оборудование мы вложили около 10 тысяч бел. рублей, или примерно $ 3,5 тыс. Кредитов не брали. Старались вкладываться в технику из полученной на старте прибыли плюс брали в долг у родственников.

Исходя из своего опыта, можем утверждать: чтобы попробовать себя в этом деле, нужно вложить хотя бы $ 1000: закупить сушку, терку, блендер, упаковку и начать рекламироваться. А после этого начинать масштабирование.



Фото предоставлено авторами

Конкурентов становится все больше

Александра: В последнее время конкуренция в этой сфере начала расти. В Беларуси увеличилось число небольших предпринимателей, которые занялись изготовлением пастилы и другой продукции из фруктов и ягод. Сейчас в сети магазинов Green появилась похожая пастила, которую производят в промышленных масштабах.

Мы тоже растем. Наблюдаем, как те, на кого равнялись раньше, сейчас копируют некоторые идеи фотосессий, боксов. Это подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении.

Наработали определенный круг постоянных клиентов, которые знают, что мы используем только натуральные ягоды и фрукты, в отличие от масс-маркета, где используются сухие порошки, ароматизаторы и красители, что значительно удешевляет себестоимость продукта и продлевает срок хранения. Пытаемся поддерживать тесную связь с постоянными покупателями. Дарим им подарки-бонусы.

Если не запускаем рекламу, в среднем в сутки принимаем около 10 заказов разного объема — это минимальное количество. После запуска таргета это число может увеличиваться в несколько раз в зависимости от сезона, предстоящих праздников. Стабильно ежемесячно вкладываем в таргетированную рекламу около $ 300. Сотрудничаем с блогерами, активно проводили и проводим конкурсы и розыгрыши.



Фото предоставлено авторами

После бессонных ночей решили открыть производственный цех

Александра: С увеличением популярности Telegram в сентябре 2020 года запустили чат-бот, который позволяет автоматически принимать заказы. Это что-то вроде карманной версии интернет-магазина, где заказ можно добавить в корзину, ознакомиться с прайсом и позициями и выбрать подходящую без прямого общения с нами. Запускаем рассылки о новинках, акциях и других новостях. Клиенты довольны такой функцией. Она доступна и в Viber. В первый день через бота мы получили 18 заказов — интерес был высокий. А в «Черную пятницу» мы приняли через мессенджеры за сутки более 50 заказов.

В среднем на чат-боты приходится сейчас около 20% от общего объема заказов. Нагрузка между Viber и Telegram распределяется примерно в соотношении 60% на 40%.

Больших вложений в чат-бот мы не делали: все разработал мой муж, который работает в ИT. Он отговорил нас от идеи разрабатывать сайт-визитку и предложил сделать ставку именно на мессенджеры, аргументируя, что так мы будем идти в ногу со временем, поскольку популярность мессенджеров растет. Чат-боты — это новый тренд. Они позволяют продавцу формировать постоянную клиентскую базу, делать рассылки, постоянно взаимодействовать с аудиторией и оставаться на связи. По сути, покупатель может однажды зайти на ваш сайт, сделать заказ, а потом забыть о вас. Чат-боты позволяют постоянно напоминать о себе.

К тому же такая функция привлекает клиентов, некоторые хотят сделать заказ, чтобы протестировать саму возможность. А нас выделяет среди конкурентов. Из затрат — 50 рублей (около $ 20) ежемесячно за размещение бота на специальной платформе.

Это бюджетнее, чем разработка сайта. У фрилансеров такая услуга в среднем стоит от $ 150−200 в зависимости от функционала, в ИT-компаниях — раза в два дороже. Разработка и внедрение не займет более двух-трех дней. Можно заказать один бот, и его вам интегрируют в Telegram, Viber, Facebook.



Фото предоставлено авторами

Мария: Та осень была активной. Число заказов росло. В ноябре прошлого года после бессонных ночей пришли к тому, что нужно открывать полноценное производство и выходить на новый уровень. Вдвоем на просторах своей кухни уже с такими объемами заказов не справляемся.

Решили, что производственный цех гораздо выгоднее будет обустроить в Лепеле, поскольку там же занимаемся и переработкой продукции. В Минск будем привозить уже готовые боксы.

Сейчас находимся в поисках подходящего помещения. Хотелось бы обустроить его к летнему сезону и нанять в помощь хотя бы одного сотрудника. А потом наращивать объемы производства и увеличивать постепенно количество рабочих мест. За дело также возьмется моя мама, которая будет заниматься контролем всех производственных процессов.

Планируем в будущем работать еще и с орехами, поскольку они идеально сочетаются с нашими снеками и пастилой. Это поможет увеличить средний чек.

Александра: Постепенно к нам стали обращаться представители кафе и небольших магазинов. Предлагали поставлять им продукцию и сотрудничать на постоянной основе. После этого мы загорелись идеей работы с корпоративными клиентами и пришли к мысли заняться сертификацией продукции.

В начале этого года обратились в Центр сертификации. Разработали технические условия, рецептуру, поскольку по составу наша пастила не подходит под существующие ГОСТы или СТБ. Разработка технических условий стоила около 928 бел. рублей (или примерно $ 350). Для получения декларации на каждый вкус пастилы нужно было еще сдать 3 кг продукции на экспертизу, заплатить 280 бел. рублей (чуть больше $ 100) за каждый вид.

Недавно получили все необходимые документы и готовы работать с корпоративными клиентами. Поэтому наш главный план по масштабированию бизнеса и переходу на новый уровень — заключение договоров на поставку нашей продукции в кафе и магазины. Планируем до лета найти партнеров и заключить соглашения, поскольку понимаем, что в теплое время года снова будет спад по заказам.



Фото предоставлено авторами

Мария: За счет сотрудничества с кафе и магазинами число продаж в несезонное время «просесть» не должно. Мы же в это время можем уехать в Лепель и спокойно заняться заготовками. Планируем увеличить объемы заготовленного сырья в два или три раза. После того как сможем открыть производственный цех и делегировать некоторые обязанности, которые отнимают много времени и сил, будем думать насчет новых рецептур и видов продукции.

Сейчас, например, тестируем производство леденцов из изомальта (это продукт природного происхождения, который получают из сахарозы, выделяемой из крахмала, сахарной свеклы, тростника, меда).

Сможем также посвятить время обучению и развитию. Например, я хочу пройти курсы по SMM. По мере увеличения спроса и числа продаж будем масштабировать производство.

Мы видим перспективу и будем продолжать развивать свое любимое дело.

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