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Это неприлично: новый образ жены Петросяна ошеломил фанатов

02.04.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая супруга Евгения Петросяна спровоцировала шквал эмоций поклонников: новый наряд Татьяны Брухуновой обсуждают и осуждают в сети.

Жена Петросяна, которую не раз критиковали за отсутствие вкуса и любые попытки попасть в список самых стильных звезд, отметила 1 апреля. Брухунова снова продемонстрировала свой причудливый вкус и подтвердила звание избранницы сатирика.

В сети обсуждают новую публикацию жены Петросяна в Instagram: Татьяна хотела рассмешить подписчиков, но перестаралась и снова спровоцировала критику.

На снимке Брухунова предстала в эпатажном свитере с мандаринками на груди и красными трусами на задней части. Свой образ она дополнила брюками в цвет, традиционным желтым беретом и рыжей сумкой.

"Ужасно"; "Красные трусы? Мужу за вас не стыдно?"; "Эм, оригинально"; "Простите, но не смешно"; "Фу, вообще не ваше"; "Это неприлично", - прокомментировали фолловеры.

Однако, нашлись и те, кто остался в восторге от первоапрельской шутки Брухуновой и попросил ее не слушать хейтеров. Напомним, что до этого в сети осудили поступок Брухуновой: избранница артиста бросила маленького сына и улетела в Сочи.

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Пользователи социальных сетей не перестают критиковать новую публикацию молодой избранницы сатирика - насмешки фанатов вызвала обновка инстадивы.
 
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