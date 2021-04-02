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Это неприлично: новый образ жены Петросяна ошеломил фанатов
02.04.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодая супруга Евгения Петросяна спровоцировала шквал эмоций поклонников: новый наряд Татьяны Брухуновой обсуждают и осуждают в сети.
Жена Петросяна, которую не раз критиковали за отсутствие вкуса и любые попытки попасть в список самых стильных звезд, отметила 1 апреля. Брухунова снова продемонстрировала свой причудливый вкус и подтвердила звание избранницы сатирика.
В сети обсуждают новую публикацию жены Петросяна в Instagram: Татьяна хотела рассмешить подписчиков, но перестаралась и снова спровоцировала критику.
На снимке Брухунова предстала в эпатажном свитере с мандаринками на груди и красными трусами на задней части. Свой образ она дополнила брюками в цвет, традиционным желтым беретом и рыжей сумкой.
"Ужасно"; "Красные трусы? Мужу за вас не стыдно?"; "Эм, оригинально"; "Простите, но не смешно"; "Фу, вообще не ваше"; "Это неприлично", - прокомментировали фолловеры.
Однако, нашлись и те, кто остался в восторге от первоапрельской шутки Брухуновой и попросил ее не слушать хейтеров. Напомним, что до этого в сети осудили поступок Брухуновой: избранница артиста
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Пользователи социальных сетей не перестают критиковать новую публикацию молодой избранницы сатирика - насмешки фанатов вызвала обновка инстадивы.
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