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Самолет укатился в аэропорту Сургута и врезался в другой

02.04.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Самолет ATR-72 укатился в аэропорту Сургута и врезался в Як-40, такая информация размещена на сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел 1 апреля в 22:45 при техобслуживании воздушных судов. У самолета ATR-72 был запущен двигатель, после чего он начал "самопроизвольное движение" и врезался в Як-40, который находился на стоянке.

В момент движения ни в одном из самолетов людей не было (ни пассажиров, ни членов экипажа). В результате инцидента пострадавших нет, самолеты получили механические повреждения.

Сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале написала, что причиной столкновения мог стать срыв тормозной системы у ATR-72. Из-за этого и произошло столкновение.

Судя по видео с места происшествия судно ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", Як-40 - авиакомпании "Скол".

 
 
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К счастью, пострадавших в результате инцидента нет, однако воздушные суда получили механические повреждения. Смотрите видео с места происшествия.
 
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