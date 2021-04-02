ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Вместо привлечения виновных в насилии к суду, власти хотят заставить замолчать всех инакомыслящих»

02.04.2021 10:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Эксперты Организации Объединенных Наций в сфере прав человека отреагировали на очередную волну репрессий, прокатившейся по Беларуси в связи с Днем Воли.

«Вместо привлечения виновных в насилии к суду, власти хотят заставить замолчать всех инакомыслящих»

Как отмечается в докладе, 25-27 марта, во время мирных акций силовики задержали 423 человека (в т.ч. семерых журналистов).

Эксперты ООН заявили о своей тревоге в связи с ростом числа арестов и задержаний, «что свидетельствует о продолжающемся жестоком обращении милиции с демонстрантами», пишет «ГА».

Беспокойство у экспертов также вызывает тот факт, что силовики до сих пор не были привлечены к ответственности за чрезмерное применение силы до и после президентских выборов.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что вместо того, чтобы привлекать виновных к ответственности, власти… стремятся заставить замолчать всех инакомыслящих с помощью неоправданного насилия, запугивания и… предъявления уголовных обвинений тем, кто реализует свои основные права или защищает жертв нарушений прав человека».

Правительство Беларуси призвали к «проведению быстрых, эффективных, тщательных и беспристрастных расследований с целью обеспечения ответственности в случаях незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения».

Представители ООН будут внимательно следить за ситуацией и пытаться взаимодействовать с официальным Минском.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты Организации Объединенных Наций в сфере прав человека отреагировали на очередную волну репрессий, прокатившейся по Беларуси в связи с Днем Воли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Селюк: Беларусы пропустили больше Мальты, Лихтенштейна, Гибралтара и остальных вместе взятых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by