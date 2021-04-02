«Вместо привлечения виновных в насилии к суду, власти хотят заставить замолчать всех инакомыслящих»

Эксперты Организации Объединенных Наций в сфере прав человека отреагировали на очередную волну репрессий, прокатившейся по Беларуси в связи с Днем Воли.





Как отмечается в докладе, 25-27 марта, во время мирных акций силовики задержали 423 человека (в т.ч. семерых журналистов).

Эксперты ООН заявили о своей тревоге в связи с ростом числа арестов и задержаний, «что свидетельствует о продолжающемся жестоком обращении милиции с демонстрантами», пишет «ГА» .

Беспокойство у экспертов также вызывает тот факт, что силовики до сих пор не были привлечены к ответственности за чрезмерное применение силы до и после президентских выборов.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что вместо того, чтобы привлекать виновных к ответственности, власти… стремятся заставить замолчать всех инакомыслящих с помощью неоправданного насилия, запугивания и… предъявления уголовных обвинений тем, кто реализует свои основные права или защищает жертв нарушений прав человека».

Правительство Беларуси призвали к «проведению быстрых, эффективных, тщательных и беспристрастных расследований с целью обеспечения ответственности в случаях незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения».

Представители ООН будут внимательно следить за ситуацией и пытаться взаимодействовать с официальным Минском.

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