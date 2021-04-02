Московская типография отказалась печатать «Народную Волю»

Московская типография отказалась печатать газету «Народная Воля», которая по-прежнему не может выпускаться на родине из-за отказа белорусских типографий.



«Главный редактор издания Иосиф Середич

Как сообщается на сайте «Народной Воли», редакция заранее заключила договор с московским открытым акционерным обществом «Полиграфический комплекс». В оперативном порядке перечислялась необходимая сумма денег для печати сегодняшнего номера газеты.

«Но вчера, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги…» — отмечает издание.

Редакция напоминает, что несколько месяцев назад типография «Прайм Принт Москва» также расторгла договор с «Народной Волей».

Как сообщалось, после того как в августе издательство «Белорусский дом печати» прекратило выпуск «Народной Воли», редакция подписала договор с типографией в России, газета печаталась там и привозилась в Беларусь. Но затем российская компания расторгла контракт. Сейчас редакция верстает каждый номер и выкладывает PDF-версию на сайте.

Проблемы с печатью и распространением испытывают многие белорусские независимые издания. Помимо «Народной Воли», еще четыре газеты прекратили выход в связи с тем, что не могут найти типографию — это «Свободные новости плюс», «Белгазета», «Газета Слонимская» и «Брестская газета».

С февраля в киосках «Белсоюзпечати» прекратилась продажа независимой газеты «Новы Час». В марте стало известно, что «Белсоюзпечать» отказалась продавать исторический журнал «Наша гісторыя», а также детские издания «Дуду» и «Асцярожна, дзеці».