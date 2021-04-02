ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Московская типография отказалась печатать «Народную Волю»

02.04.2021 10:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Московская типография отказалась печатать газету «Народная Воля», которая по-прежнему не может выпускаться на родине из-за отказа белорусских типографий.

Московская типография отказалась печатать «Народную Волю»
«Главный редактор издания Иосиф Середич

Как сообщается на сайте «Народной Воли», редакция заранее заключила договор с московским открытым акционерным обществом «Полиграфический комплекс». В оперативном порядке перечислялась необходимая сумма денег для печати сегодняшнего номера газеты.

«Но вчера, когда верстка подходила к завершению, из Москвы поступила информация: на нас наехали на очень высоком уровне, не хотим потерять типографию, возвращаем деньги…» — отмечает издание.

Редакция напоминает, что несколько месяцев назад типография «Прайм Принт Москва» также расторгла договор с «Народной Волей».

Как сообщалось, после того как в августе издательство «Белорусский дом печати» прекратило выпуск «Народной Воли», редакция подписала договор с типографией в России, газета печаталась там и привозилась в Беларусь. Но затем российская компания расторгла контракт. Сейчас редакция верстает каждый номер и выкладывает PDF-версию на сайте.

Проблемы с печатью и распространением испытывают многие белорусские независимые издания. Помимо «Народной Воли», еще четыре газеты прекратили выход в связи с тем, что не могут найти типографию — это «Свободные новости плюс», «Белгазета», «Газета Слонимская» и «Брестская газета».

С февраля в киосках «Белсоюзпечати» прекратилась продажа независимой газеты «Новы Час». В марте стало известно, что «Белсоюзпечать» отказалась продавать исторический журнал «Наша гісторыя», а также детские издания «Дуду» и «Асцярожна, дзеці».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московская типография отказалась печатать газету «Народная Воля», которая по-прежнему не может выпускаться на родине из-за отказа белорусских типографий.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Весь неликвид приходилось есть самим» — как две подруги построили «сладкий бизнес» на пастиле и снеках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by