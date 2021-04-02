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Аналитик: новый iPhone SE получит прежний экран
Источник материала: Onliner
Третье поколение iPhone SE выйдет в следующем году и останется с нынешним 4,7-дюймовым экраном. Об этом сообщает аналитик Росс Янг,
Нынешний iPhone SE, выполненный в дизайне iPhone 8, представили весной прошлого года. Ранее появлялась информация, что Apple готовит преемника. Но источники передают, что появится он не раньше 2022 года. Причем это будет минорное обновление, а серьезные изменения iPhone SE ждут еще через год. Тогда же, вероятно, смартфон оснастят 6,1-дюймовым экраном и врезанной в дисплей камерой вместо «моноброви» нынешних флагманов.
Заодно iPhone SE после обновления получит новый чип и поддержку 5G.
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
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Третье поколение iPhone SE выйдет в следующем году и останется с нынешним 4,7-дюймовым экраном. Об этом сообщает аналитик Росс Янг, передает издание MacRumors. Читать далее…
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