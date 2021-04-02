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Аналитик: новый iPhone SE получит прежний экран

02.04.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Третье поколение iPhone SE выйдет в следующем году и останется с нынешним 4,7-дюймовым экраном. Об этом сообщает аналитик Росс Янг, передает издание MacRumors. 

Нынешний iPhone SE, выполненный в дизайне iPhone 8, представили весной прошлого года. Ранее появлялась информация, что Apple готовит преемника. Но источники передают, что появится он не раньше 2022 года. Причем это будет минорное обновление, а серьезные изменения iPhone SE ждут еще через год. Тогда же, вероятно, смартфон оснастят 6,1-дюймовым экраном и врезанной в дисплей камерой вместо «моноброви» нынешних флагманов.

Заодно iPhone SE после обновления получит новый чип и поддержку 5G.

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Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
1215 р.
41 предложение
Смартфон Apple iPhone SE 64GB (красный)
25 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
1215 р.
41 предложение
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Третье поколение iPhone SE выйдет в следующем году и останется с нынешним 4,7-дюймовым экраном. Об этом сообщает аналитик Росс Янг, передает издание MacRumors. Читать далее…
 
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