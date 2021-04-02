Аналитик: новый iPhone SE получит прежний экран

Источник материала: Onliner

Третье поколение iPhone SE выйдет в следующем году и останется с нынешним 4,7-дюймовым экраном. Об этом сообщает аналитик Росс Янг, передает издание MacRumors.

Нынешний iPhone SE, выполненный в дизайне iPhone 8, представили весной прошлого года. Ранее появлялась информация, что Apple готовит преемника. Но источники передают, что появится он не раньше 2022 года. Причем это будет минорное обновление, а серьезные изменения iPhone SE ждут еще через год. Тогда же, вероятно, смартфон оснастят 6,1-дюймовым экраном и врезанной в дисплей камерой вместо «моноброви» нынешних флагманов.

Заодно iPhone SE после обновления получит новый чип и поддержку 5G.