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Обновленный Lada Largus оценили в Беларуси минимум в 25 680 рублей

02.04.2021 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По сообщениям читателей Onliner, обновленные Lada Largus прибыли в белорусские шоурумы еще в марте. Но официальные источники только сегодня поделились информацией о новинке. 

Бюджетный универсал получил переднюю оптику от Renault Logan 2, а наружные зеркала от Lada Vesta. Боковые кузовные детали остались прежними. В салоне есть детали от нынешнего Renault Duster. Руль от Vesta. Приборная панель, кресла и центральный подлокотник похожи на те, что устанавливаются на Lada XRAY Cross. Под капотом без изменений — 1,6-литровый атмосферник (90 или 106 л. с.), работающий в паре с 5-МКП. ESP не предлагается даже за доплату.

Обновленный Lada Largus оценили в Беларуси минимум в 25 680 рублей

Самая дешевая версия «Ларгуса» стоит в Беларуси 25 680 рублей. Это будет обычный пассажирский универсал с 8-клапанным мотором, 5 местами и комплектацией Classic. В такой машине нет даже кондиционера. Если вы не хотите «жариться» в летний день, нужно брать хотя бы Comfort за 29 320 рублей (здесь тоже будет 8-клапанный агрегат).

Обновленный Lada Largus оценили в Беларуси минимум в 25 680 рублей

Грузовой фургон Lada Largus стоит от 25 900 рублей, а за версию Cross просят от 32 050 рублей. Последняя бывает только с 16-клапанным мотором, и стартовая комплектация для кросс-версии — Comfort. За 35 290 рублей можно взять самую дорогую модификацию Lada Largus c большим количеством опций, среди которых круиз-контроль, камера, обогрев второго ряда, датчики дождя и света и мн. др.

Обновленный Lada Largus оценили в Беларуси минимум в 25 680 рублей
LADA Vesta I BLACK EDITION SW, 2018 г.в., 25 444 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
27 018 р.
10 300$ / 8775€
LADA Largus I, 2015 г.в., 92 000 км
серый, фургон, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
13 675 р.
5200$ / 4431€
LADA Vesta I, 2019 г.в., 4 000 км
белый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
26 295 р.
9999$ / 8520€
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По сообщениям читателей Onliner, обновленные Lada Largus прибыли в белорусские шоурумы еще в марте. Но официальные источники только сегодня поделились информацией о...
 
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