Курсы валют на 2 апреля: доллар и евро неумолимо растут

Источник материала: Onliner

Очередные пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжились ростом евро и доллара, чему явно не рад отечественный рубль. Российский рубль будет отмечать День единения народов Беларуси и России с грустью: курс продолжает проседать.

Итак, с утра доллар прибавил еще 0,0051 копейки, его курс — 2,6349.

Евро тоже продолжает рост — 0,0167 копейки. Стоит 3,1030 рубля.

Российский рубль продолжает снижаться. Минус 0,0014 копейки, сотня торгуется по 3,4668 белорусского.

Напомним, вчера доллар обновил двухмесячный рекорд, достигнув 2,6298 рубля. Евро в четверг также набрал 0,74 копейки и дошел до 3,0863. Рубль страны-соседки подешевел на 0,12 копейки и достиг значения 3,4682.

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