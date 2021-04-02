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Курсы валют на 2 апреля: доллар и евро неумолимо растут
Источник материала: Onliner
Очередные пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжились ростом евро и доллара, чему явно не рад отечественный рубль. Российский рубль будет отмечать День единения народов Беларуси и России с грустью: курс продолжает проседать.
Итак, с утра доллар прибавил еще 0,0051 копейки, его курс — 2,6349.
Евро тоже продолжает рост — 0,0167 копейки. Стоит 3,1030 рубля.
Российский рубль продолжает снижаться. Минус 0,0014 копейки, сотня торгуется по 3,4668 белорусского.
Напомним,
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