Intel наносит ответный удар. Обзор процессора Intel Core i5-11600KF

Источник материала: Onliner

Минуло ровно 10 лет с тех пор, как Intel представили архитектуру Sandy Bridge и безраздельно захватили первенство на рынке центральных процессоров для домашних ПК. Подобное лидерство в столь технологичной и наукоемкой сфере могло бы стать примером заслуженной монополии, если бы не множество мелких и не очень мелких нюансов, которые случились по дороге к прекрасному сегодня. Для начала Intel сама и без посторонней помощи «забуксовала» на архитектуре Skylake, которая за несколько лет получила множество малозначительных, если не бессмысленных, в общем-то, обновлений. Однако в отсутствие значимой конкуренции такое развитие событий выглядело вполне естественно: и правда, зачем тратить ресурсы на разработку и исследования принципиально новых решений, когда практически весь рынок процессоров принадлежит одной компании. Не уйдет же потребитель, он попросту лишен выбора: на горизонте не было заметно ничего, что могло бы пошатнуть позиции Intel.

Главный конкурент в лице AMD, казалось, застрял в развитии со своим «бульдозером» и его переработкой так глубоко, что в какой-то момент был гораздо ближе к банкротству или поглощению, чем к прорывным решениям. Как это часто бывает с излишней самоуверенностью, в итоге не заметили слона. Сначала AMD представили абсолютно новую микроархитектуру ZEN, но не остановились на этом, а принялись ее развивать и глубоко перерабатывать с какой-то совершенно невероятной скоростью. Преимущество Intel таяло на глазах, но игровая производительность как главная опора позиционирования в умах потребителей, а вместе с тем и локомотив продаж оставались все-таки за «синим лагерем». На стартовавшую по инициативе AMD гонку количества ядер был дан симметричный и логичный ответ — так в поколении Comet Lake Intel довела максимальное количество физических ядер в топовом процессоре линейки до 10. Но в 2020 году все изменилось окончательно. AMD выпустила на рынок процессоры Ryzen 5000 микроархитектуры ZEN 3 и завоевала полное господство во всех возможных дисциплинах.

Впервые за долгие годы Intel оказалась в роли догоняющего. Подобную проблему решить простым увеличением количества ядер уже не удастся, и в компании это понимали. Однако быстро вывести на рынок новую прорывную микроархитектуру фактически невозможно, хотя такое решение присутствует «в кармане» у Intel в лице семейства Alder Lake, но запустить его ранее 2022 года не удастся. Необходимость быстро реагировать привела к запасному варианту — адаптации мобильной архитектуры Sunny Cove семейства Ice Lake на десктопную платформу. Вся сложность заключалась лишь в том, что Ice Lake изготавливается на 10-нм техпроцессе, а у Intel есть определенные сложности с выходом годных больших десктопных «камней» по нормам 10 нм. Техпроцесс 14 нм, напротив, освоен давно и хорошо отработан, именно на его основе в сжатые сроки для настольных решений представлена условно новая архитектура Cypress Cove, полученная путем обратного переноса.





Intel Core 11-го поколения получили кодовое название семейства Rocket Lake и сохранили сокет LGA1200. В общей сложности представлены 19 моделей процессоров. Особый интерес наряду с традиционными моделями вызывает быстрый запуск экземпляров с литерой T — это процессоры с ужатым теплопакетом до 35 Вт, и они могут быть крайне интересны для желающих построить мощные, но достаточно компактные системы. Старт продаж начался 30 марта 2021 года. Однако с момента анонса прошло уже достаточно времени, и многие ключевые особенности были раскрыты еще в ходе презентации. Так, наиболее заметным отличием от предыдущего 10-го поколения значится увеличение IPC вплоть до 19% и более мощное (до 50%, по заявлению Intel) графическое ядро Intel Iris XE, которое пришло в десктопы также с мобильной платформы. Среди прочего говорится о повышении рабочих частот, полноценной поддержке линий PCIE 4.0, увеличенных кешах и более быстрых внешних интерфейсах подключения. Оперативная память наконец получила нативную поддержку стандарта DDR4-3200. Обратная адаптация с мобильных 10 нм на десктопные 14 нм не прошла бесплатно — относительно мобильного семейства Ice Lake площадь ядер из-за менее совершенного техпроцесса выросла практически вдвое, а с учетом более мощной и, как следствие, более габаритной относительно предыдущих поколений встроенной графики физические размеры кристалла превысили 10-ядерный Comet Lake.





Среди ключевых особенностей Cypress Cove, пришедшей на смену множественным итерациям Skylake, несомненно, выделяется поддержка нового типа векторных инструкций AVX-512 с особым упором на алгоритмы Deep Learning (глубокое обучение) и ускорение работы нейронных сетей благодаря AVX-512 VNNI. Хотя выделить это как огромное преимущество можно лишь при очень большом желании. Да, серверные процессоры Intel уже имеют поддержку AVX-512, но в серверном сегменте такое развитие более чем оправдано. Добавление же «по накатанной» новых векторных инструкций в мобильные и настольные процессоры выглядит скорее как упрощение производства и одновременно пустое маркетинговое преимущество. Какие-то реальные и тем более широко распространенные пользовательские программы, способные заметно лучше работать с поддержкой AVX-512, отыскать удается с большим трудом, и у каждой из них есть «обычные» и давно привычные аналоги, которые прекрасно справляются со своими задачами на старых типах инструкций. С другой стороны, Intel как может использует ситуацию в свою пользу, и аппаратная поддержка, разумеется, должна предшествовать повсеместному развитию софта.





Следующей особенностью является увеличение кеш-памяти относительно 10-го поколения. Кеш первого уровня подрос на 50% и составляет теперь 48 КБ против 32 КБ у Comet Lake. Рост удельной эффективности в том числе опирается и на 12-поточную ассоциативность кеша (также на 50% больше, чем у предыдущей линейки). Вместе с этим вдвое больший объем получил и кеш L2, который теперь разросся до 512 КБ и получил 8-поточную реализацию ассоциативности. Но и здесь не стоит обманываться: после четырехпоточной реализации рост эффективности на один поток растет слабо, и двукратный рост ассоциативности обусловлен просто-напросто возросшим объемом.





Ключевой необходимостью подобного наращивания кешей разного уровня и внутренних буферов является задача уменьшения внутренних простоев. Конвейер получил переработку предсказателя ветвлений и алгоритмов предварительной выборки, что и должно оказать ключевое влияние на заявленный рост IPC. Однако итоговая реализация выглядит несколько странной и непонятной. Если взглянуть на значения межъядерной задержки, то они выросли относительно всех предыдущих поколений Intel и, более того, существенно уступают показателям Ryzen 5000.





Причиной подобных показателей является не только увеличение кеш-памяти, что неминуемо повысило латентность на каждом из уровней, но и новый контроллер памяти, который был трансплантирован из мобильных чипов. Так же, как и ZEN 3, теперь Intel имеет два режима работы контроллера — синхронный и асинхронный. Сделано это в первую очередь с целью повышения скорости работы памяти, и таких режимов теперь два: GEAR 1 и GEAR 2. Синхронный режим GEAR 1 хорошо знаком и привычен: контроллер памяти работает на частоте памяти. Но такая работа контроллера, по мнению Intel, перекладывала на пользователя бремя приобретения отборной оперативной памяти и выбора более дорогих материнских плат для достижения высокой частоты. А для оверклокеров — еще и поиск отборных процессоров с удачным контроллером памяти, на который в конечном счете подается избыточное напряжение. Так, уже в Comet Lake превышение напряжений VCCIO и VCCSA выше 1,35 В стало нормой, когда на заре DDR4 такие напряжения приводили к быстрому выходу из строя контроллера памяти и полной неработоспособности процессора. С целью более щадящей поддержки высокоскоростной памяти и был добавлен режим GEAR 2. При активации такого режима скорость контроллера памяти падает вдвое относительно частоты памяти и позволяет с меньшими «расходами» достигать более высокой частоты ОЗУ. Согласно официальным спецификациям режим GEAR 1 поддерживается вплоть до частоты 3200 МГц для старших процессоров линейки и до 2933 МГц для всех остальных. Свыше этих официальных частот придется довольствоваться уполовиненной скоростью контроллера. И это похоже на какую-то плохую шутку. Для слабо интересующихся темой разгона памяти заметим, что еще на Coffee Lake удавалось достигать частот в 4400—4600 МГц без всякой смены режима работы контроллера и, что самое главное, не покидая пределов безопасных напряжений. Более того, для тестирования нами использовался комплект памяти из относительно удачных двуранговых модулей на базе чипов Samsung B-die, и, несмотря на это, завести систему на частоте выше 2666 МГц с режимом работы GEAR 1 не удалось. Система просто не стартовала. Использование же режима Auto, когда плата сама выбирает режим работы контроллера, приводило к долгой тренировке и старте в режиме GEAR 2.







Существенно более низкая частота памяти в 2666 МГц в режиме GEAR 1, как видно, позволяет получить примерно такие же задержки, как при частоте 3800 МГц в режиме контроллера GEAR 2. Остается надеяться, что такова особенность исключительно младших процессоров линейки в сочетании с материнскими платами на базе урезанной системной логики B560. Это еще одна особенность вывода на рынок 11-го поколения процессоров. Видимо, понимая свое положение, Intel решилась наконец добавить поддержку разгона оперативной памяти не только на Z-чипсет. Да, увеличение частоты непосредственно ядер процессора остается уникальной особенностью Z590, но теперь поддержку разгона оперативной памяти получают наборы системной логики H570 и B560. На последнем и остановимся подробнее.





Особенностью набора логики Z590 является новая шина связи между процессором и чипсетом — это DMI 3.0 с общим количеством линий, равным восьми. Более младший чипсет B560 не нуждается в столь широком канале и получил привычные четыре линии. Общее количество линий PCIE 3.0 также существенно отличается от Z590 — это 12 линий против 24 у старшего чипсета. Однако возможность выделения 16 полноценных линий PCIE 4.0 для графического адаптера и одновременно 4 линий PCIE 4.0 для NVME-накопителя присутствует, а этого достаточно для абсолютного большинства актуальных домашних систем. Количество каналов HSIO также урезано с 38 до 28, так что в полной мере реализовать все возможности расширения не получится: придется жертвовать либо USB, либо SATA. Поддержки Wi-Fi 6E (работа на 6 Гц) младший чипсет также лишен и довольствуется обычным Wi-Fi 6, что, впрочем, вряд ли станет проблемой и ограничением, особенно для пользователей в СНГ, где 6-Гц-диапазон попросту не одобрен на уровне государств. Отсутствует поддержка RAID (для этого придется обратить внимание по крайней мере на H570). Зато количество SATA как у старшего чипсета — полноценные шесть.

Но все же ключевой особенностью и самым долгожданным «подарком» стало именно внедрение поддержки разгона оперативной памяти. Подобный ход позволит для многих пользователей резко удешевить общую стоимость сборки на базе Intel за счет экономии на материнской плате.





Для тестирования мы намеренно выбрали, пожалуй, самую простую и дешевую материнскую плату ASRock B560 Pro4. Это традиционно самая младшая линейка материнских плат, и ожидать от нее чудес не стоит, однако минимально необходимыми качествами плата обладает. По заявлению производителя, плата имеет 8-фазную подсистему питания, оснащенную 50А-дросселями. Однако по факту VRM имеет честные и минимально допустимые для 11-го поколения 4 фазы, что в совокупности с зашитыми в UEFI лимитами станет ограничением даже для процессора среднего уровня без возможности разгона ядер. Присутствует усиленный первый слот PCIE x 16 и радиатор на верхнем слоте M.2 для накопителя. Общее количество слотов M.2. достигает трех, что очень впечатляет для бюджетной платы и намекает на эпоху отказа от SATA-накопителей. При этом верхний разъем M.2_1 обеспечивает поддержку шины Gen4×4 и функционирует только с 11-м поколением процессоров. Слот M.2_2 довольствуется шиной Gen3×4, а M.2_2 урезан до Gen3×2. Общее количество DIMM-слотов – четыре, максимальный объем оперативной памяти 128 ГБ. На задней панели присутствует один HDMI и один DisplayPort 1.4, шесть USB (из них два стандарта USB 2.0) и один RJ-45 LAN, который управляется Intel I219V. Плата поддерживает обратную совместимость с процессорами предыдущего поколения сокета LGA1200. Заглянем в UEFI.

























Интерфейс сохранен привычный, в целом плата ничем глобально не отличается от Z-чипсета предыдущих наборов логики. Присутствует OC-режим, однако его возможности заметно урезаны. Так, фиксация частоты всех ядер возможна только на 4600 МГц, и то с некоторыми особенностями, о которых мы поговорим чуть позже. Предельно допустимая частота кольцевой шины доступна к установке на уровне 4100 МГц, однако заставить кольцо фактически работать на частоте выше 4000 МГц не удалось никакими манипуляциями. Долговременный лимит жестко ограничен на уровне 125 Вт, что обусловлено не чипсетом, а подсистемой питания самой платы и ограничениями по токовой нагрузке. Снятие кратковременных лимитов приводит к возможности удерживать частоту всех ядер процессора в любой нагрузке продолжительное время на уровне 4600 МГц, кроме сверхтяжелых задач с использованием AVX-инструкций. Настройка Tau Boost присутствует, что позволяет более гибко поиграть с лимитами и их продолжительностью, однако полезна она будет только для non-K-процессоров. Для процессоров с литерой К все еще разумно простое отключение. Управление напряжениями несколько усеченное, но достаточное для большинства пользователей. Присутствует регулировка режимов LLC, плата настойчиво сама включает уровень 1 с минимальным Vdroop, однако рекомендуемым и оптимальным остается уровень 2 с небольшим Vdroop: внимательно следите за данным пунктом. Уже традиционная для младших плат ASrock на всех платформах регулировка VCCSA исключительно через офсет. Базовый показатель находится на уровне чуть более 800 мВ, плюсовой офсет позволяет без проблем накинуть до 500 мВ прежде, чем показатель окрасится в красный цвет, символизирующий о пределе разумного напряжения. Для данной платы отметка наступает на уровне 1,3 В. Установка напряжения питания Dram работает со сдвигом в минус на 20 мВ в нагрузке, что подтверждается показателями мультиметра. Таким образом, для получения фактических 1,4 В при высокой нагрузке в ходе тестирования пришлось установить 1,42 В. С настройкой памяти отдельная и очень увлекательная история. Во-первых, ни одна программа не в состоянии полноценно мониторить фактически примененные тайминги из-под операционной системы. ASRock Timing Configurator Utility v.4.0.4 отказывается работать в принципе, а версия 4.0.3 отображает многие тайминги некорректно либо не отображает вовсе. Скорее всего, причина кроется в применении мобильного контроллера. С учетом отсутствия поддержки утилиты со стороны производителя большинство пользователей оказываются в очень неудобном положении, и надежда лишь на сторонних разработчиков. Во-вторых, изменения коснулись блока RTL/IOL. Каким образом на текущий момент плата и контроллер работают с RTL, осталось непонятным. Попытка запуска с любым теоретически верным RTL Init приводила к зависанию системы. Блок IOL попросту отсутствует, поэтому данные настройки были оставлены в режиме Auto. Для более глубокого изучения требуется поработать с настройкой на базе топовой материнской платы Z590 чипсета, и если это позволит получить ответы на возникшие вопросы, то будет повод раскрыть нюансы настройки памяти в отдельной статье.

Тестовые конфигурации

Процессор: Intel Core i5-11600KF

Материнская плата: ASRock B560 Pro4

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB GDDR6X

Оперативная память: DDR4 G.Skill Trident Z 2x16GB 3800CL16

Система охлаждения: Alphacool Eisbaer 360

SSD: A-Data GAMMIX S11 Pro 512GB и Samsung 860 Evo 1TB MZ-76E1T0

Блок питания: Seasonic Focus Plus 650 Gold SSR-650FX

Операционная система: Windows 10, версия 20H2 (сборка 19042.870)

Версия BIOS: P1.50

Версия драйвера чипсета: ME 15.0.21.1549

Версия графического драйвера: 461.92 WHQL

Схема питания: высокая производительность





Процессор: AMD Ryzen 5 5600X

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B550-E Gaming

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB GDDR6X

Оперативная память: DDR4 G.Skill Trident Z 2x16GB 3800CL16

Система охлаждения: Alphacool Eisbaer 360

SSD: A-Data GAMMIX S11 Pro 512GB и Samsung 860 Evo 1TB MZ-76E1T0

Блок питания: Seasonic Focus Plus 650 Gold SSR-650FX

Операционная система: Windows 10, версия 20H2 (сборка 19042.870)

Версия BIOS: 1202

Версия драйвера чипсета: 2.13.27.501

Версия графического драйвера: 461.92 WHQL

Схема питания: высокая производительность

В качестве оппонента был выбран наиболее очевидный вариант — это Ryzen 5 5600X, наделенный все теми же 6 физическими ядрами с поддержкой многопоточности. Настройка системы на базе процессора AMD произведена в режиме фиксации всех ядер на частоте 4600 МГц при напряжении 1,265 В, что является максимальной заявленной частотой для всех ядер 5600Х. Частота шины IF была зафиксирована на 1900 МГц при частоте памяти 3800 МГц и таймингах CL16 с ручной оптимальной настройкой всех вторичных и последующих таймингов. Во многом ввиду особенностей чипсета B560 настройка 11600KF также «замерла» на уровне 4600 МГц по всем ядрам и частоте памяти в 3800 МГц (GEAR 2) при максимальной унификации вторичных таймингов с настройками платформы AMD. Таким образом, у нас получится сравнить процессоры «в лоб» на одинаковых частотах ядер и памяти, что в целом не является абсолютно верным подходом — все же это разные архитектуры, и каждая из них имеет свои пределы. Однако определенный исследовательский интерес такая настройка под собой имеет, особенно в контексте пользователей, которые захотят сэкономить на общей стоимости системы и отдадут предпочтение плате на базе системной логики B560.

Потребление. Лимиты. Стабильность













В легкой нагрузке бенчмарка AIDA64 CPU процессор 11600KF честно удерживает свои 4600 МГц, при этом общее потребление составляет 95 Вт. Если повысить нагрузку и протестировать бенчмарком Cinebench R23, то потребление возрастает до 162 Вт в пике. Частоты при этом остаются в рамках заданного значения. Тестовый бенчмарк Blender в максимуме нагревает процессор до 67 градусов под СЖО при максимальном потреблении в 172 Вт. Сброса частоты также не происходит. Но вот уже LinX v0.9.10 с поддержкой AVX-инструкций вызывает сработку ограничения потока и, как следствие, сброс частот до 4300 МГц. Зато температура всего 76 градусов. Да, несмотря на достаточно высокое потребление неразогнанного процессора, снимать тепло с такого большого кристалла относительно несложно. При той же производительности в гигафлопсах процессор Ryzen 5 5600X потребляет всего 130 Вт, однако разогревается почти до 95 градусов под таким же охлаждением. Все-таки чиплетный дизайн и более совершенный техпроцесс приносят не только бонусы.







Практически идентичные настройки памяти на обеих системах демонстрируют примерно идентичные задержки памяти. Но если для Ryzen в этом поколении такой результат есть большое достижение, то для Intel скорее шаг назад. В первую очередь винить стоит именно режим GEAR 2 контроллера памяти, но и в целом возросшие внутренние задержки влияют не в лучшую сторону. В предыдущих поколениях Intel на схожих настройках памяти удавалось получить задержку менее 40 нс.

Cinebench R20







Уже устаревшая версия бенчмарка интересна тем, что позволит размышляющим об апгрейде оценить разницу со своей имеющейся в наличии системой. Бенчмарк демонстрирует небольшое преимущество процессора AMD как в однопотоке, так и в многопоточном тестировании.







Cinebench R23







Пришедшая на смену в конце 2020 года версия Cinebench R23 имеет более честный алгоритм тестирования и меньше походит на «попугаеметр в вакууме». Тем не менее ситуация никак не меняется, и общее соотношение сил все еще в пользу Ryzen.







Geekbench 5







Комплексный бенчмарк с не самой однозначной репутацией по части выдаваемых результатов. Внезапно 11600KF на одной частоте выходит вперед по однопоточной производительности, пускай и совсем на крошечный балл. Однако проигрывает в многопотоке.







CPU-Z







И в этом бенчмарке ситуация никак не меняется: Ryzen немного быстрее в обеих ситуациях. Но справедливости ради стоит отметить, что, в отличие от процессора AMD, у 11600KF есть в запасе 300—500 МГц потенциального разгона в случае переноса на Z-чипсет.







Blender Benchmark 2.92





Один из лучших практикоориентированных бенчмарков. И здесь только в сцене Victor процессор 11600KF заметно отпускает «красного» вперед.















Blender. Сцена The Junk Shop







Сцена уже из самой программы, а не бенчмарка. Пятисекундное преимущество Ryzen на столь небольшой сцене растает, как лед по весне, если немного повысить частоты 11600KF.





V-ray Benchmark







Еще один тест рендера — и здесь 11600KF снова в роли догоняющего. Для 5600X показатель близок к лучшему, и активация PBO или настройка кривой никак не повысит баллы, а вот для Intel запас по возможностям очень существенный. Разгон ядер поможет не только наверстать, но и обойти оппонента.





Corona Benchmark







Небольшое преимущество процессор Intel с легкостью отыграет за счет наращивания частоты ядер и кольцевой шины, а также в случае активации режима GEAR 1 при наличии такой возможности. Тест крайне чувствителен именно к настройкам оперативной памяти. Пока же Ryzen выглядит чуть предпочтительнее, но это весьма туманное превосходство.





7-Zip







Архивация все еще заметно лучше дается Ryzen 5000. Здесь никакой разгон не поможет Intel.





PCMark 10 Extended



11600KF

5600X

Комплексный бенчмарк, который имитирует множество повседневных задач. Только за счет тестов «Оценка редактирования электронных таблиц» и «Оценка теста физики» Intel 11600KF получает меньший итоговый общий балл.

PassMark PerformanceTest



11600KF

5600X

11600KF

5600X

Intel удалось серьезно переработать внутреннее устройство и тем самым ликвидировать очень глубокое отставание в шифровании и целочисленных вычислениях, которое ставило предыдущие процессорные семейства в неудобное положение перед ZEN 3. С поправкой на недобор частоты можно говорить о равной производительности процессоров. Раздел Memory Mark также никак не меняет общие выводы, разве что, несмотря на режим GEAR 2 и схожие показатели в AIDA64, 11600KF умудряется заметно лучше здесь показать себя в тесте Memory Latency.

Переходя к тестированию игровой производительности, необходимо сделать акцент на том, что видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB GDDR6X настроена вручную путем изменения кривой напряжения. Таким образом, фиксированная частота графического чипа составила 1980 МГц при напряжении 925 мВ, а частота видеопамяти зафиксирована на 20 800 МГц. Захват показателей игровых бенчмарков осуществлялся при помощи программы CapFrameX, ассоциированной с RTSS Rivatuner Statistics Server.

3DMark











Небольшое преимущество 11600KF в чувствительном к AVX-инструкциям тесте TimeSpy Extreme уравновешивается чуть более заметным превосходством Ryzen 5600X в бенчмарке FireStrike Ultra. Что показательно, карта ведет себя абсолютно одинаково в обоих системах, а значит, ни один из процессоров не ограничивает производительность графического адаптера.







Shadow of the Tomb Raider







«Ларка» все еще удерживает звание лучшего игрового бенчмарка всех времен. Игра крайне чувствительна ко всем настройкам системы. Более того, в ней наблюдается явная зависимость от числа логических ядер. По крайней мере, вплоть до 24 потоков получается легко найти линейный рост кадровой частоты. Конкретно в нашем случае 9%-е преимущество Ryzen над героем статьи достигается, вероятно, за счет большего объема кеша и более редкого обращения к памяти.





Metro Exodus



11600KF

5600X



Вторая игра, которая на момент 2021 года остается одним из наиболее тяжелых бенчмарков как для процессоров, так и для графических адаптеров. Несмотря на то что 11600KF работает не во всю мощь и, очевидно, имеет запас потенциальной частоты в случае разгона на Z-чипсете, получаем равные показатели кадровой частоты между процессорами.





Far Cry New Dawn



11600KF

5600X



Чувствительная к задержкам памяти игра, которая традиционно имела перевес в пользу «синего» лагеря. И даже несмотря на то, что 11600KF у нас не в лучшей форме, он выбивает себе немного преимущества.





Horizon Zero Dawn







Крайне чувствительный к общему объему оперативной памяти бенчмарк. В целом к тестам Horizon с объемом памяти менее 32 ГБ стоит относиться очень скептически. На системах с 16 ГБ могут наблюдаться проблемы в случае отключения файла подкачки или выделения недостаточного объема памяти. Сам бенчмарк ведет себя относительно непостоянно, что можно заметить на скрине Ryzen, где, очевидно, слишком низкий минимальный fps. Однако в процессе захвата показателей RTSS удалось получить равные результаты с минимальной погрешностью





Red Dead Redemption 2



11600KF

5600X





Здесь бенчмарк состоит как из статичных, так и из динамических сцен. Поэтому захват бенчмарка производится исключительно в последней динамической сцене с момента ограбления героем кассы и начала его побега. При условном равенстве по среднему fps и сам бенчмарк, и захваченная посредством RTSS сцена демонстрируют глубокий провал Ryzen по очень редким событиям. Не спасает ни хорошая настройка, ни больший объем кеша.





Watch Dogs: Legion











Можно по-разному относиться к последнему Watch Dogs как к собственно игре, но бенчмарк у них вышел потрясающий в плане создаваемой нагрузки и воспроизводимости результатов. Абсолютное равенство между обеими системами.





Assassin’s Creed Valhalla









Пожалуй, лучшая игра из последних новинок. Несмотря на то что серия затянулась и ушла далеко от изначальной задумки, а конкретно «Вальгаллу» справедливо сравнивают скорее с «Ведьмаком», чем с оригинальном франшизой, эта часть не разочаровала. Последние правки немного исправили и разнообразили геймплей. Возможно, при тестировании с видеокартой уровня Radeon RX6900XT и активацией Resizable BAR удалось бы намерять какое-то преимущество в пользу Ryzen. Но с картой NVIDIA и без дополнительных «улучшалок» бенчмарк демонстрирует ожидаемый паритет.





World of Tanks enCore RT

А в завершение игрового блока некогда легендарный World of Tanks. Несмотря на очевидно упавшую популярность игры, сам бенчмарк остается весьма неплохим тестом. В результатах, впрочем, нет ничего удивительного.



11600KF

5600X

настройки

Заключение

Не стоит обманываться: никакой революции не произошло. Необходимость в сжатые сроки ответить на крайне удачное поколение ZEN 3 процессоров AMD вынудило Intel пойти на рискованный шаг с адаптацией мобильных ядер под особенности работы десктопов. И стоит признать: такое решение себя полностью оправдало. В ситуации вынужденной беспомощности от невозможности освоения более свежего техпроцесса Intel рисковала пропустить целый год (а вместе с ним не просто лидерство, а огромный сегмент рынка процессоров) и надолго потерять привлекательность в глазах потребителей. Пришедшая на выручку микроархитектура Cypress Cove полностью восстановила паритет вычислительной мощности среди «синего» и «красного» лагерей. Да, в некоторых задачах процессоры AMD все еще выглядят более предпочтительным выбором. Да, Intel отдала пальму первенства в топовом сегменте: противопоставить процессорам уровня 5950X и 5900X попросту нечего. Повышать количество ядер в рамках доступного и хорошо отлаженного техпроцесса 14 нм больше нет возможности. Но для рядового потребителя среднебюджетных решений предложение на рынке удвоилось, а более низкие цены на процессоры Intel и вынужденный, но в значительной мере все еще неожиданный ход с разгоном памяти на младших чипсетах делает сборки на Intel более привлекательными в ряде случаев. К тому же в ближайшее время в продаже остается и 10-е поколение процессоров Intel. Теперь «синий» процессор — это про решения бюджетного и среднего уровня, а не про ультимативную производительность и безусловный топ. Интересные метаморфозы в столько короткий период.

Непосредственно протестированный 11600KF вполне способен взять на себя роль флагмана продаж 11 поколения процессоров Intel. Ценовое позиционирование делает его весьма желанным процессором, а игровые возможности — удачным выбором. Потенциальный потребитель системы даже в сочетании с условно недорогой материнской платой на B560-чипсете получит возможность ручной настройки оперативной памяти и полноценную поддержку PCIE 4.0 — 16 линий для графического адаптера и 4 линии для NVME-накопителя, а также реализацию технологии Resizable BAR. И уж игровая производительность точно никого не разочарует!