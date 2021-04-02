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Угадаете, в каком белорусском городе у таксистов самые щедрые чаевые?
Источник материала: Onliner
Недавно, как мы и
Напомним, «Яндекс Go» удваивал все безналичные чаевые, которые пользователи оставляли водителям в приложении в этот день. А оставляли, как оказалось, многие.
Теперь сервис изучил полученные данные и поделился с нами результатами.
Так, самым щедрым городом оказался Брест — его жители оставляли чаевые водителям чаще всего. В топ-3 рейтинга также вошли Минск и Гомель, а в десятке — Барановичи, Полоцк, Солигорск, Жлобин, Орша, Пинск и Мозырь.
Всего 22 марта пользователи оставили в три раза больше чаевых, чем в обычный день.
Мы, к слову, тоже готовы поделиться результатами своего исследования. Напомним, в День таксиста мы спросили у наших читателей, оставляют ли они чаевые таксистам. И хоть тех, кто не оставляет никогда, существенно больше клиентов, которые всегда дают на чай, все же в совокупности людей, которые если не постоянно, то хотя бы время от времени дают чаевые, гораздо больше.
Для чистоты эксперимента хотим обратиться к водителям такси: клиенты оставляют вам чаевые?
Таксисты! Клиенты оставляют вам чаевые?
Чтобы сделать свой выбор,
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