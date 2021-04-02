Угадаете, в каком белорусском городе у таксистов самые щедрые чаевые?

Источник материала: Onliner

Недавно, как мы и сообщали , прошел Международный день таксиста (22 марта). Что удалось выяснить: белорусские таксисты трудолюбивы и к праздникам относятся сдержанно (если, конечно, это не Новый год) — многие либо вообще ничего о таком дне не слышали, либо предпочли праздник провести на рабочем месте. Кому-то даже удалось заработать больше обычного благодаря чаевым клиентов.

Напомним, «Яндекс Go» удваивал все безналичные чаевые, которые пользователи оставляли водителям в приложении в этот день. А оставляли, как оказалось, многие.

Теперь сервис изучил полученные данные и поделился с нами результатами.

Так, самым щедрым городом оказался Брест — его жители оставляли чаевые водителям чаще всего. В топ-3 рейтинга также вошли Минск и Гомель, а в десятке — Барановичи, Полоцк, Солигорск, Жлобин, Орша, Пинск и Мозырь.

Всего 22 марта пользователи оставили в три раза больше чаевых, чем в обычный день.

Мы, к слову, тоже готовы поделиться результатами своего исследования. Напомним, в День таксиста мы спросили у наших читателей, оставляют ли они чаевые таксистам. И хоть тех, кто не оставляет никогда, существенно больше клиентов, которые всегда дают на чай, все же в совокупности людей, которые если не постоянно, то хотя бы время от времени дают чаевые, гораздо больше.





Для чистоты эксперимента хотим обратиться к водителям такси: клиенты оставляют вам чаевые?

Таксисты! Клиенты оставляют вам чаевые?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, многие оставляют Оставляют иногда Нет, почти никто Я сам себе оставляю Я не таксист, но мне интересно Голосовать