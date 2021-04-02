Класковский: «Режим сжег мосты с Западом, еще сильнее привязал Беларусь к России»

Источник материала: Салiдарнасць

2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Политический обозреватель комментирует 25-летие игр интеграции.

– Да уж, с днем единения великие интеграторы в 1996 году явно погорячились, – пишет Александр Класковский. – Тогда Ельцин сильно озаботился собиранием земель. Лукашенко же хотел за счет России спасти экономику (потом, как утверждают злые языки, появился и соблазн занять кремлевский трон) — и потому всячески подыгрывал Москве. Но история распорядилась по-своему.

При этом хотя Минск за счет игр в интеграцию и получил от России немало льгот, но чрезмерная привязка к ней была и остается угрозой для независимости Беларуси.

После выборов 9 августа 2020 года, когда белорусы поднялись на протест, вождю режима пришлось срочно апеллировать к Путину ради своего спасения. Режим сжег мосты с Западом, еще сильнее привязал Беларусь к России.

Реанимирована тема дорожных карт интеграции. Белорусы по-прежнему не знают содержания этих карт, переговоры по ним непрозрачны.

Даже если речь пока не идет о единой валюте и наднациональных органах, на чем раньше настаивала Москва, то уже такие вещи, как унификация налогового законодательства, способны нанести урон суверенитету.

В целом при помощи дорожных карт (а также, вероятно, покупки ряда активов, усиления военного присутствия) Москва стремится прочнее привязать Беларусь к себе. Привязать институционально и в плане инфраструктуры, чтобы отвязаться было проблематично и после Лукашенко.

Если же представить себе, что новая волна белорусской революции сметает режим Лукашенко, то вполне вероятно, что псковских десантников поднимут по тревоге и бросят «спасать братскую республику от прозападной хунты».

Однако более вероятно, что уход (или поначалу «полууход») Лукашенко приведет к формированию некоего гибридного режима, более мягкого авторитаризма. И тем силам, что выступают за независимость и демократическое развитие Беларуси, придется уже в новых условиях продолжать нелегкую борьбу против угроз суверенитету.