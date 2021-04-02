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Класковский: «Режим сжег мосты с Западом, еще сильнее привязал Беларусь к России»
02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Политический обозреватель комментирует 25-летие игр интеграции.
– Да уж, с днем единения великие интеграторы в 1996 году явно погорячились, –
При этом хотя Минск за счет игр в интеграцию и получил от России немало льгот, но чрезмерная привязка к ней была и остается угрозой для независимости Беларуси.
После выборов 9 августа 2020 года, когда белорусы поднялись на протест, вождю режима пришлось срочно апеллировать к Путину ради своего спасения. Режим сжег мосты с Западом, еще сильнее привязал Беларусь к России.
Реанимирована тема дорожных карт интеграции. Белорусы по-прежнему не знают содержания этих карт, переговоры по ним непрозрачны.
Даже если речь пока не идет о единой валюте и наднациональных органах, на чем раньше настаивала Москва, то уже такие вещи, как унификация налогового законодательства, способны нанести урон суверенитету.
В целом при помощи дорожных карт (а также, вероятно, покупки ряда активов, усиления военного присутствия) Москва стремится прочнее привязать Беларусь к себе. Привязать институционально и в плане инфраструктуры, чтобы отвязаться было проблематично и после Лукашенко.
Если же представить себе, что новая волна белорусской революции сметает режим Лукашенко, то вполне вероятно, что псковских десантников поднимут по тревоге и бросят «спасать братскую республику от прозападной хунты».
Однако более вероятно, что уход (или поначалу «полууход») Лукашенко приведет к формированию некоего гибридного режима, более мягкого авторитаризма. И тем силам, что выступают за независимость и демократическое развитие Беларуси, придется уже в новых условиях продолжать нелегкую борьбу против угроз суверенитету.
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2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Политический обозреватель комментирует 25-летие игр интеграции.
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