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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления в честь Дня единения народов России и Беларуси. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

«Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей», – говорится в документе.

По мнению российского лидера, механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, а также гуманитарной сфере.

«Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – подчеркнул Путин.

Президент России выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса союзнических отношений.

Напомним, сегодня отмечается День единения народов России и Беларуси. 2 апреля 1997 года президенты двух стран подписали договор о сообществе государств.



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Теги: Минск
 
 
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Президент России выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса союзнических отношений.
 
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