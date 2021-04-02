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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления в честь Дня единения народов России и Беларуси. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу
«Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей», – говорится в документе.
По мнению российского лидера, механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, а также гуманитарной сфере.
Президент России выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса союзнических отношений.
Напомним, сегодня отмечается
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Президент России выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса союзнических отношений.
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