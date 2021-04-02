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Виталий Цыганков: У силовиков далеко не все так железобетонно, как нам хотят доказать

02.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как следует относиться к силовикам, которых власти и государственная пропаганда называет «предателями»?


Иллюстративное фото

На государственном телеканале ОНТ показали фильм "Манкурты". В нем рассказали о задержании подполковника КГБ и капитана Вооруженных сил, которые якобы передавали информацию телеграмм-каналам, в том числе ту, которая проливает свет на обстоятельства гибели Романа Бондаренко, пишет политический аналитик Виталий Цыганков.

Не знаю, на какой эффект рассчитывают авторы шпионских фильмов, но могу рассказать о собственных впечатлениях.

Когда я из этого фильма узнаю, что офицер на посту спецсвязи сфотографировал письмо от министра внутренних дел министру обороны (напомню, там речь шла о привлечении военных для «охраны объектов» во время массовых акций) — так я думаю, что он настоящий герой, который не смог остаться в стороне, когда увидел, что готовится силовая провокация (и кстати, стоит вспомнить, что этот документ власти сначала называли фейком).
 
В общем, главное впечатление от фильма - ого, так там, у силовиков, далеко не все так железобетонно, как нам хотят доказать, там хватает честных людей.

И если тех людей называют предателями, то у меня (и надеюсь, у большинства белорусов) совсем противоположные ассоциации. Ведь если, например, кто-то решил выйти из какой-то банды и начать новую жизнь, то, с точки зрения членов банды он, конечно, предатель. А с точки зрения нормальных людей он честный человек.

Настоящие предатели народа - это те, кто наплевали на закон и справедливость, бьют, арестовывают и сажают невинных людей за выражение своей гражданской позиции.

Это как смотришь, например, фильм "Операция Валькирия" о немецких офицерах, которые осуществляли покушение на Гитлера и попытку военного переворота. С точки зрения тогдашней фашистской власти они были "предатели государства". Но с точки зрения истории и новой демократической Германии они герои. Так и здесь - смотришь шпионский фильм и абсолютно точно понимаешь, кто здесь предатели, а кто герои.





Перевод  - Ex-press.by
 
 
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Как следует относиться к силовикам, которых власти и государственная пропаганда называет «предателями»?
 
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