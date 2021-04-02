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Селюк: Беларусы пропустили больше Мальты, Лихтенштейна, Гибралтара и остальных вместе взятых

02.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Агент Дмитрий Селюк высказался о матчах сборной России и предложил внести изменения в подход к статусу легионеров.

– Есть ли претензии к Станиславу Черчесову по матчам первой сборной? Сейчас много говорят о том, что он не менял состав.

– Претензий к Черчесову нет. Проводить ротацию или нет, решает тренер, потому что знает, в каком состоянии находится каждый футболист. Он что, сам себе враг?

Если говорить в общем, то Россия выиграла у Мальты и Словении с Мевлей в центре защиты, которого Дзюба знает не понаслышке. Мевля получает зарплату в полтора миллиона и пропускает соперника к воротам. Такие игроки в России, может быть, и лишние.

А насчет Словакии я был уверен, что мы проиграем. Как не сомневался, что и молодежка уступит Дании. С ними и взрослой сборной будет очень сложно на Евро. Поверьте, Россию еще и Кипр обыграет дома.

Вы вот говорите про ротацию – бельгийцы поменяли состав и вынесли белорусов 8:0. А наши клубы ищут в Беларуси футболистов, тянут их в наш чемпионат, укрепляются.

Но беларусы пропустили больше Мальты, Лихтенштейна, Гибралтара и остальных вместе взятых. Там нет достойных футболистов, которые могут заиграть в российских топ-клубах.

Зато благодаря действующему лимиту беларусы или казахи у нас не считаются легионерами и могут играть, а французы или итальянцы – нет. Может, сделать наоборот? – цитирует Селюка Трибуна.
 
 
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Агент Дмитрий Селюк высказался о матчах сборной России и предложил внести изменения в подход к статусу легионеров.
 
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