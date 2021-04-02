Согласно данным исследования экспертов ООН, в 2019 году (последние известные данные на момент составления отчета) самый высокий рост цен в мире был отмечен в Южном Судане (более +4500%), Венесуэле (+1832%) и в Беларуси (408%).





Судан (более +250%), Египет (+188%), Украина (+180%), Нигерия (+167%). Подробнее об инфляции в мире можно посмотреть вот в этом документе . В России за это время цены выросли на 81%. В Польше — на 4%, а Литве — на 18,4%. От Беларуси отсталиПодробнее об инфляции в мире можно посмотреть вот в этом. В России за это время цены выросли на 81%. В Польше — на 4%, а Литве — на 18,4%.





У большинства рекордсменов наблюдался резкий скачок цен за год, сообщает “Научное мнение”.









Напомним, что Беларусь остается среди лидеров в своем регионе по росту цен за 2020 год и начало 2021 года. За прошлый год Беларусь заняла пятое место по показателям роста инфляции за 2020 год, среди стран бывшего Советского союза. Выше инфляция была в Узбекистане (11,1%), Кыргызстане (9,7%), Таджикистане (9,4%) и Казахстане (7,5%).





Показатели инфляции за 2020 год у нас составили 7,36%. Мы сумели обойти такие страны как Украина (5%), Россия (4,91%), Армения (3,7%), Азербайджан (2,6%), Грузия (2,4%) и Молдова (0,39%).





Однако цены на товары и платные услуги в феврале 2021 года в нашей стране снова выросли на 1.9%, разогнав годовую инфляцию уже до 8.7%. Такие цифры приводит Белстат в своем ежемесячном отчете.





Впрочем, у соседей все намного лучше. И никакой мировой рост цен им нипочём.





В России, например, инфляция в феврале этого года составила 0,78%. А в Украине — 1%. В Польше цены выросли на 0,5%, в Литве итого меньше — 0,2%. А в Латвии — 0,4%.





Таким образом, месячная инфляция в Беларуси в более, чем 3 раза, превышает польскую. И в 9 раз литовскую.





Дефляция, но не на все

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Владимир Котлович заявил, что в марте цены на «социально значимые» товары даже падали.





«За первые 23 дня марта получили снижение цен. Последние две недели – ноль, а за предыдущие две недели мы получили дефляцию, минус 0,2%. Да, мы прекрасно понимаем, какие риски несет ценовое регулирование, но цель оправдывает средства. И это именно тот случай», — похвалился успехами министр.