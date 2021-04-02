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Лига чемпионов. «Мешков Брест» в гостях проиграл «Мотору»

02.04.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Мешков Брест» проиграл украинскому «Мотору»

Лига чемпионов
1/8 финала

Первый матч

Мотор Украина – Мешков Брест Беларусь 32:30 (15:12)
1 апреля, 19:45, СК «Юность» (Запорожье)

МОТОР: Мороз (3/15, 20%), Комок (6/24, 25%); Кубатко (4), Бабичев, Малашинскас (7), Пуховский (4), Денисов (5), Молина, Кравченко, Донцов (2), Горига (3), Гурковский (2), Бурзак, Касай, Миноцкий (2), Бохан (3).

МЕШКОВ БРЕСТ: Пешич (9/37, 24%), Мацкевич (0/4); Санталов (1), Панич (4), Шкуринский (1), Юринок (4), Скубе (4), Шумак, Баранов (9), Разгор, Пачковски (4), Обранович, Сельвесюк, Вайлупов, Малус (1), Враньеш (2).

Ответный матч пройдет на площадке брестчан 8 апреля.
 
Теги: Брест
 
 
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Накануне в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Мешков Брест» проиграл украинскому «Мотору»
 
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