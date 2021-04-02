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Следующий iPhone SE получит экран на 4,7 дюйма, а потом - и «дырку» в панели

02.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сетевой информатор Ross Young, известный за достаточно точные прогнозы о будущих девайсах ААА-брендов за счет связей в цепочках поставок, рассказал о следующих моделях iPhone SE от Apple. Об этом сообщает MacRumors.


По информации Янга, следующий iPhone SE стоит ждать в 2022 году — в этом году обновления не планируются. И он все также получит 4,7-дюймовый LCD-экран, а также поддержку 5G-сетей.

Но интереснее другое: инсайдер утверждает, что в 2023 году может появиться iPhone SE, в котором фронтальную камеру встроят в вырез экрана в форме буквы «О», а не в «челку». Причем размер такого экрана составит 6,1 дюйма. Это согласовывается с информацией, что в 2022-ом топовые iPhone якобы также перейдут от «челке» к вырезу в экранах.

Ранее в Сети ходили слухи о появлении в 2021 году условного iPhone SE Plus, но еще более уважаемый аналитик Минг-Чи Куо это опроверг. Куо также ожидает, что обновление линейки смартфонов SE произодет не ранее 2022-го.

Добавим: информация хоть и получена от достаточно надежных источников, но относится к ней пока стоит настороженно. Планы компании вполне могут измениться, тем более что подтверждения (как и опровержения) таких данных пока не поступало.

 
 
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Ранее в Сети ходили слухи о появлении в 2021 году условного iPhone SE Plus, но еще более уважаемый аналитик Минг-Чи Куо это опроверг.
 
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