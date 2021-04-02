Доллар подорожал до 2,67 рубля. Какие курсы валют установили обменники и что происходит на торгах

Источник материала: Tut.by

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 апреля растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 2 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,19% — до 2,6349 рубля, евро укрепился на 0,54% — до 3,103 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,04% — до 3,4669 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.10).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,635 рубля (Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,63 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,145 рубля, а ниже всего — в Белинвестбанке — 3,101 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолюбанке, Альфа-Банке, Белорусском народном банке — 3,096 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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